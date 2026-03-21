Alphonso Mango : चिपळूण बाजारपेठेला हापूसची प्रतीक्षा ; हवामान बदलाचा परिणाम, गुढीपाडव्याचा मुहूर्त हुकला

चिपळूण : दरवर्षी गुढीपाडव्याला चिपळूण बाजारपेठेत हापूस आंबा विक्रीसाठी उपलब्ध होतो; मात्र यावर्षी अजूनही आंबा स्थानिक बाजारपेठेत दाखल झालेला नाही. यंदा आंब्याची चव खवय्यांना चाखायला मिळाली नाही. यावर्षी उत्पादन कमी असून, हापूस विलंबाने बाजारात येणार आहे..हवामानातील बदलाचा परिणाम आंब्याच्या मोहोरावर झाला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी पडलेल्या थंडीमुळे मोहोर येणे व फळधारणा याचे वेळापत्रक कोलमडले. जानेवारी अखेरपर्यंत तालुक्यात केवळ मोहोर मोठ्या प्रमाणात दिसून येत होता. .Konkan Mango Crisis : कोकणचा कणा असलेला आंबा संकटात; ९० टक्के मोहोर करपल्याने बागायतदार हवालदिल.त्यामुळे सर्वांनाच यंदा मोठ्या प्रमाणात उत्पादन येईल, अशी आशा होती; मात्र अचानक तापमान वाढल्याने मोहोरावर परिणाम झाला. चिपळूण तालुक्यात सुमारे ४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर आंबा लागवड होत असून, उत्पादनक्षम क्षेत्र सुमारे साडेतीन हजार हेक्टर आहे. .सध्या अनेक ठिकाणी केवळ १० ते १५ टक्केच आंबापिक हाती येईल, असा अंदाज आहे. त्यातच तुडतुडे व भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने काही भागांतील आंब्याचे नुकसान झाले आहे..Alphonso Mango Price : हापूसचा 'रुबाब' वाढला! 5 हजारांपासून 12 हजारांपर्यंत एक पेटी; सोन्याच्या दरात विकला जातोय कोकणचा राजा.चिपळूण शहरात दरवर्षी भिले, बामणोली, कालुस्ते, मालदोली या खाड्यातील आंबा विक्रीसाठी येतो. गुढीपाडव्याला आंबा बाजारात दाखल झाल्यानंतर त्याचे दर जास्त असतात. तसेच ज्यांचे नातेवाईक परदेशात आहेत ते जास्त दर देऊन आंबा खरेदी करतात. .गुहागरनाका, भेंडीनाका, शिवनदी परिसर तसेच खेडेकर क्रीडासंकुलच्या परिसरात घाऊक दरात आंब्याची विक्री होते; मात्र यावर्षी अजून आंबाविक्रेत्यांचे स्टॉल लागलेले दिसत नाहीत. वर्षभर आंबाबागेची काळजी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदा चांगले उत्पादन मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र हवामानातील बदलामुळे उत्पादनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ९० टक्के आंबापिकाचे नुकसान झाले आहे. .उर्वरित पाच ते दहा टक्के असणाऱ्या आंबा व काजूपिकाला तापमान वाढल्याने फटका बसला आहे तर वादळी पावसाच्या भीतीचेही संकट घोंगावत आहे. मोहोर आल्यानंतर फळ पक्व होण्यासाठी साधारणतः ९० दिवस लागतात.- जगदीश काते, शेतकरी चिपळूण.आंबा व काजू या फळपिकांकडे कोकणातील बागायतदार नगदी पीक म्हणून पाहतो. या पिकांवर त्याचे संपूर्ण कुटुंब अवलंबून असते. निसर्गाच्या अवकृपेने यंदा कोकणातील आंबा-काजू बागायतदार हवालदिल झाले आहेत. केलेल्या मशागती आणि फवारणीचाही खर्च निघणे कठीण आहे. बदलत्या हवामानामुळे यंदा उत्पादन केवळ १० टक्क्यांवर आले आहे. शेतकरी-बागायतदार पुरता मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. शासनाने तातडीने पंचनामे करून सरसकट किमान पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई जाहीर करावी.- शौकत मुकादम, माजी सभापती, चिपळूण.