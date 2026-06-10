Chiplun Bribery Case : गरोदर महिलेकडून 4,500 रुपयांची लाच घेणाऱ्या 'त्या' महिला डॉक्टरचे होणार निलंबन? कोर्टाकडून जामीन मंजूर, पण नोकरी धोक्यात?

चिपळूण : लाच घेतल्याप्रकरणी अटक झालेल्या कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कांचन मदार यांच्या (Chiplun Bribery Case) निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने आरोग्य उपसंचालकांकडे पाठवला आहे. डॉ. मदार या वर्ग-२ अ गटातील वैद्यकीय अधिकारी असल्याने त्यांच्यावरील निलंबनाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आरोग्य उपसंचालकांकडे आहे. .गर्भपातासाठी आवश्यक किट उपलब्ध करून देण्याच्या बदल्यात एका गरोदर महिलेकडून ४ हजार ५०० रुपयांची लाच घेतल्याचा ठपका डॉ. मदार यांच्यावर आहे. याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात लाचलुचपत विभागाकडून कारवाई केल्यानंतर आरोग्य विभागानेही स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. त्यांची दोन दिवसांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर डॉ. मदार यांना न्यायालयात हजर केले..न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला; मात्र, त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असल्यामुळे विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आरोग्य विभाग या प्रकरणातील सर्व बाबींची पडताळणी करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.डॉ. कांचन मदार यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तसा प्रस्ताव आरोग्य उपसंचालक यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. ते लवकरच याबाबत निर्णय घेतील, तसेच त्यांची खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू राहणार आहे.-डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा शल्यचिकित्सक रत्नागिरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.