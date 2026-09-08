Mumbai Goa Highway: उड्डाणपूल रखडला, कोंडी कायम; चिपळूणमधील सेवारस्त्यांवर गणेशोत्सवात वाहतुकीचा ताण

चिपळूण : गणेशोत्सवापूर्वी चिपळूण शहरातील मुंबई-गोवा महामार्गावरील उड्डाणपुलाची एक मार्गिका वाहतुकीसाठी खुली होऊन वाहतूक कोंडीतून मुक्ती मिळेल, ही चिपळूणकरांची आशा पुन्हा एकदा फोल ठरली आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून सेवारस्त्यांवरील प्रचंड गर्दी, वाहनांचा कर्णकर्कश आवाज आणि अपघातांचा धोका सहन करणाऱ्या स्थानिकांना यंदाही पुन्हा वाहतूक कोंडीचाच सामना करावा लागणार आहे. या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांना नियोजन करावे लागणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम सुरू झाल्यानंतर चिपळूणमध्ये गेली पंधरा वर्षे चाकरमानी आणि स्थानिक नागरिक दोघेही वाहतूक कोंडीचा सामना करत प्रवास करत आले आहेत. भरपावसात चिखल तुडवत मार्गक्रमण करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. .शहरातील शिवाजीनगर बसस्थानकाकडे वळणाऱ्या एसटी बस, बहादूरशेख नाका ते पागनाका दरम्यान थांबणाऱ्या खासगी बसेस आणि वाढत्या वाहनांमुळे सेवा रस्त्यांवर सातत्याने ताण निर्माण होतो. त्याचा परिणाम व्यापारी, रहिवासी आणि रोजच्या प्रवाशांवर होतो. शिवाजीनगर परिसरात नागरिकांना वाहतुकीच्या आवाजाचा त्रास रात्रीपर्यंत सहन करावा लागतो. कोंडी फोडण्याच्या प्रयत्नात वाहनचालकांची घाई वाढते. .वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांनाही कसरत करावी लागते. उड्डाणपुलाची एक मार्गिका सुरक्षिततेच्या निकषांनुसार दिवसा सुरू करता आली असती तर सेवारस्त्यांवरील भार कमी झाला असता; परंतु ते यंदाही झालेले नाही. त्यामुळे पुन्हा सेवारस्त्यांवर कोंडी होईल, नागरिक अडकतील हे मात्र नक्की..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक. गणेशोत्सव काळात उड्डाणपूल सुरू करण्याचे आमचे प्रयत्न होते. उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू झाली असती तर सर्वांसाठी सोयीचे झाले असते. अपघात होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी सर्व उपाययोजना करता आल्या असत्या. आता सेवारस्त्यावरची वाहतूक कोंडी होणार नाही, यासाठी सर्व प्रकारच्या खबरदारी घेत आहोत. - आकाश लिगाडे, प्रांताधिकारी चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.