कोकण

Chiplun Flyover Work : चिपळूणकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, पण 'या' कारणामुळे गणेशोत्सवात काम थांबले!

Chiplun Flyover Work Nears Completion : चिपळूणच्या बहुप्रतीक्षित उड्डाणपुलाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. गणेशोत्सवामुळे जोडरस्त्यांचे काम थांबले असून, सुमारे ५० मीटर भरावासह काही कामे पूर्ण झाल्यानंतरच पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे.
Chiplun flyover latest update

Chiplun flyover latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : शहराच्या वाहतुकीला दिलासा देणाऱ्या बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असले तरी अंतिम टप्प्यातील जोडरस्ते आणि भरावाचे काम गणेशोत्सवामुळे तात्पुरते थांबवण्यात आले (Ganeshotsav Traffic Update) आहे. अवघ्या ५० मीटरच्या भरावासह काही कामे पूर्ण झाल्यानंतरच हा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला होणार आहे.

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