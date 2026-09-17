Chiplun Flyover Work : चिपळूणकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, पण 'या' कारणामुळे गणेशोत्सवात काम थांबले!

चिपळूण : शहराच्या वाहतुकीला दिलासा देणाऱ्या बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असले तरी अंतिम टप्प्यातील जोडरस्ते आणि भरावाचे काम गणेशोत्सवामुळे तात्पुरते थांबवण्यात आले (Ganeshotsav Traffic Update) आहे. अवघ्या ५० मीटरच्या भरावासह काही कामे पूर्ण झाल्यानंतरच हा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला होणार आहे..शहरातील सुमारे दोन किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुलावरील डांबरीकरणाचे काम बहुतांश पूर्ण झाले असून, आता जोडरस्त्यांची कामे महत्त्वाची ठरणार आहेत; मात्र गणेशोत्सवातील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन जोडरस्त्यांचे काम सध्या तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे. जेसीबी, पोकलेन, डंपर आदी यंत्रसामग्री जागेवरच उभी आहे..प्रांत कार्यालयासमोरील मोकळ्या जागेत सुमारे ५० मीटरचा भराव करणे अद्याप बाकी आहे. हा भराव पूर्ण झाल्यानंतरच उड्डाणपुलाचा संबंधित भाग जोडरस्त्याशी जोडला जाणार आहे. बहादूरशेख नाका परिसरातील वाशिष्ठी पुलानजीकच्या जोडरस्त्याचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून, किरकोळ कामे शिल्लक आहेत. पाग-बौद्धवाडी दरम्यानचा जोडरस्ता मात्र अद्याप अपूर्ण आहे..Chiplun Flyover Demand : 'चिपळुणातील उड्डाणपूल कापसाळपर्यंत व्हावा'; रामदास आठवले यांचे मंत्री गडकरींना पत्र, पागनाका चौकातील वाहतूक कोंडीवर काय उपाय?.उड्डाणपुलाचे काम सुरू असतानाही सेवारस्त्याच्या माध्यमातून वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. गणेशोत्सवानंतर जोडरस्ते आणि भरावाच्या कामाला पुन्हा वेग देणे संबंधित यंत्रणेसमोरचे आव्हान आहे. ऑक्टोबरपर्यंत जोडरस्त्यांचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेला उड्डाणपूल प्रत्यक्ष वाहतुकीस कधी खुला होणार, याकडे चिपळूणकरांचे लक्ष लागले आहे..ऑक्टोबरपर्यंत जोडरस्ते पूर्ण होणारउड्डाणपुलावरील डांबरीकरणाचे काम बहुतांश पूर्ण झाले आहे. बहादूरशेख नाका परिसरातील जोडरस्त्याचे कामही अंतिम टप्प्यात असून, प्रांत कार्यालयासमोरील सुमारे ५० मीटरचा भराव आणि पाग-बौद्धवाडी दरम्यानचा जोडरस्ता अद्याप अपूर्ण आहे. गणेशोत्सवानंतर या कामांना वेग देऊन ऑक्टोबरपर्यंत जोडरस्ते पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.