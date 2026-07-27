कोकण

Dabhol Creek Fish : ताजा खाडीचा तांबोशी, जिवंत कोळंबी घ्या! वाशिष्ठी, दाभोळमधील मासळीला सुगीचे दिवस; 500 ते 700 रुपये किलोचा भाव

Chiplun fresh creek fish price today : समुद्रातील मासळीच्या टंचाईमुळे चिपळूण, दाभोळ आणि वाशिष्ठी खाडीतील तांबोशी, रेणवीसह ताज्या माशांना मोठी मागणी वाढली असून बाजारात ५०० ते ७०० रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे.
Dabhol creek fish market latest news

Dabhol creek fish market latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : ताजा खाडीचा तांबोशी घ्या, जिवंत कोळंबी आहे, अशा हाका मारत सध्या दाभोळ आणि वाशिष्ठी खाडीतील माशांची विक्री सुरू आहे. ५०० ते ७०० रुपये किलोदराने माशांची किरकोळ विक्री केली जात (Dabhol creek fish market latest news) आहे. बाजारात समुद्रातील मासळीची टंचाई निर्माण झाली असताना खाडीतील माशांना प्रचंड भाव आला आहे. वाशिष्ठी आणि दाभोळ खाडीमध्ये सध्या विविध प्रकारची दर्जेदार मासळी मुबलक प्रमाणात मिळू लागली आहे. त्यामुळे मासळी बाजारात खाडीच्या माशांनी खवय्यांची मागणी पूर्ण केली असून, स्थानिक मच्छीमारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

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