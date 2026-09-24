Chiplun Bridge Project : कोकणवासीयांसाठी महत्त्वाची बातमी! वीर-देवपाट आणि काजुर्ली पुलासाठी मंत्रालयाकडून हालचाली तीव्र, मुंबईकरांसह 4 तालुक्यांचा प्रवास होणार सोपा

चिपळूण : तालुक्यातील वीर-देवपाट व गुहागर तालुक्यातील काजुर्ली या दोन गावांना जोडणाऱ्या कापशी नदीवरील प्रस्तावित पुलाच्या हालचालींना वेग आला आहे. या पुलाची आवश्यकता लक्षात घेऊन मंत्रालय स्तरावरून करण्यात आलेल्या सूचनांनुसार बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी प्रस्तावित ठिकाणी पाहणी (Kapshi River Bridge Project) केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीसाठी पंचायत समिती सदस्य संजय जावळे यांच्यासह स्थानिक, मुंबईकर ग्रामस्थांनी मंत्रालय पातळीपर्यंत पाठपुरावा केल्याने पुलाच्या उभारणीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत..चिपळूण वीर-काजुर्ली गावांना जोडण्यासाठी कापशी नदीवर पूल उभारण्याची मागणी १९९९ पासून करण्यात येत आहे. याबाबत २००० पासून पत्रव्यवहारही सुरू आहे. प्रस्तावित कापशी नदीवरील पुलाची लांबी सुमारे १२० मीटर, तर उंची व रुंदी आवश्यकतेनुसार ठेवण्याचे नियोजन आहे. पुलासाठी दुपदरी रस्त्याची सुविधा उपलब्ध होणार असून, उंच पातळीचा पूल उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे पावसाळ्यातील नदीच्या वाढत्या पाण्याचा वाहतुकीवर परिणाम होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे..पुलाच्या मागणीसाठी पंचायत समिती संजय जावळे, ग्रामविकास मंडल अध्यक्ष दीपक पवार, परिक्षित पावसकर, विशाल वीरकर, जयंत वीरकर, काजुर्लीचे पप्पू साळवी यांच्यासह वीर, पूर्वे, शिरंबे, वहाळ, पिलवली, तोंडली, अबिटगाव गावांच्या सहकार्यातून नेहमीच पाठपुरावा करण्यात आला..₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ.चार तालुक्यांना फायदेशीरसध्या या दोन्ही गावांदरम्यान नदी ओलांडण्यासाठी नागरिकांना मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागतो. प्रस्तावित पुलामुळे हा प्रवास अधिक सुलभ होणार असून चिपळूण, गुहागर, संगमेश्वर तसेच रत्नागिरी तालुक्यांना आणि मुंबईकडे जाणाऱ्या नागरिकांनाही त्याचा फायदा होणार आहे..Edible Oil Import Duty Cut : सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेल होणार स्वस्त; केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी कपात, सामान्यांना दिलासा.'त्या' गावांच्या विकासाला वेगया पुलामुळे वीर, काजुर्ली परिसरातील ३५ पेक्षा अधिक गावांसह सुमारे २८ हजारांहून अधिक लोकसंख्येला फायदा होण्याची शक्यता आहे. या पुलामुळे परिसरातील पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, व्यवसाय आणि बाजारपेठेच्यादृष्टीने मोठी सुविधा निर्माण होणार आहे. शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे..कापशी नदीवरील वीर-काजुर्ली पूल झाल्यास या परिसराचा कायापालट होणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या पाहणीमुळे प्रस्तावाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे वीर-काजुर्ली ग्रामस्थांची मागणी लवकरच पूर्ण होईल.-संजय जावळे, पंचायत समिती सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.