चिपळूण : चिपळूण आणि गुहागर तालुक्यांच्या सीमेवर नवीन औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) उभारण्याच्या प्रस्तावाला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मान्यता दिली आहे. ठाणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. २७) सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आमदार भास्कर जाधव सुचवतील त्या ठिकाणी ही एमआयडीसी उभारली (Chiplun Guhagar industrial development Project) जाईल, असे आश्वासनही मंत्री सामंत यांनी दिले..आमदार भास्कर जाधव यांनी गुहागर मतदारसंघातून पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर मंत्रिपदाच्या काळात चिपळूण आणि गुहागर तालुक्यांच्या सीमेवरील मार्गताम्हाणेसह १४ गावांच्या परिसरात प्रदूषणविरहित उद्योगांसाठी एमआयडीसी मंजूर करून आणली होती. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या प्रकल्पाचे काम रखडले आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाने ही एमआयडीसी रद्द केली होती..हा निर्णय रद्द झाल्यापासून आमदार जाधव यांनी विधानसभेच्या प्रत्येक अधिवेशनात शासनाला धारेवर धरले होते. जुलै २०२६च्या पावसाळी अधिवेशनातही उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. बैठकीला एमआयडीसीचे सहसचिव कुणाल खेमनार, उपसचिव आबासाहेब कवळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनंजय सावळकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..Ashutosh Patil Arrested : रायगडच्या राजकारणात खळबळ! श्रीवर्धनच्या भाजप तालुकाध्यक्षाला दिवेआगरमधून अटक; BMC मध्ये नोकरी लावतो सांगून उकळले 4.50 लाख.बागायती, गावठाण जमिनी वगळणारभूसंपादनाबाबत स्थानिक नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. आमदार जाधव यांच्या सूचनेनुसार कोणाचीही जमीन जबरदस्तीने संपादित केली जाणार नाही. तसेच घर, गावठाण, मंदिरे आणि फळबागा असलेल्या जमिनी संपादनातून वगळल्या जातील, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे औद्योगिक विकासासोबतच स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे..Chiplun Water Crisis : लोटे-परशुराम, खेर्डी, खडपोली MIDC समोर जलसंकटाचं सावट! औद्योगिक वसाहतींना दररोज 1.8 कोटी लिटर पाण्याची गरज; जलस्रोत वाचवण्याचं मोठं आव्हान.प्रांताधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र खिडकीमंत्री सामंत यांनी शुक्रवारी ठाणे येथे आयोजित केलेल्या बैठकीस आमदार भास्कर जाधव यांना निमंत्रित केले होते. या बैठकीत या औद्योगिक क्षेत्रासाठी सलग १०० एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला वेग यावा, यासाठी चिपळूण प्रांताधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र खिडकी सुरू करण्याचे आदेश सामंत यांनी बैठकीतूनच प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.