Chiplun News: अवैध फटाक्यांचा साठा जप्त होणार; चिपळुणात विशेष मोहीम; गोदामे, दुकानांसह साठवूण केंद्राची तपासणी

चिपळूण : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर चायनीज आणि प्रतिबंधित फटाक्यांची अवैध साठवणूक, वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी चिपळूण प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार प्रवीण लोकर यांनी तालुक्यात विशेष तपासणी मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. .फटाके विक्रीची दुकाने, गोदामे आणि संशयित साठवणूक केंद्रांची तपासणी करून नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि पालिकेचे मुख्याधिकारी यांना तीन नोव्हेंबर रोजी तहसीलदारांनी निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार चिपळूणमध्ये विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. आवश्यकतेनुसार पोलिस, अग्निशमन विभाग,.स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संघटनेच्या समन्वयाने संयुक्त तपासणी केली जाणार आहे.विस्फोटक नियम २००८ मधील तरतुदींनुसार परवानगीपेक्षा अधिक फटाक्यांचा साठा, परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन, अग्निसुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष आणि प्रतिबंधित फटाक्यांची विक्री होत आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये दुकानांचे परवाने, साठवणूक क्षमता, खरेदी-विक्रीच्या नोंदी, मालाचा स्रोत आणि अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचीही पडताळणी होईल..नियमभंग आढळल्यास अवैध साठा जप्त करणे, विक्री रोखणे, दुकान बंद करणे तसेच संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी पोलिसांकडे प्रकरण पाठवण्याचे निर्देश आहेत. तपासणीचा सविस्तर अहवाल तहसीलदार कार्यालयात.सादर करावा लागणार आहे.दिवाळीत प्रतिबंधित फटाक्यांची विक्री किंवा अवैध साठवणूक होऊ नये, यासाठी विशेष तपासणीचे आदेश आहेत. केवळ परवानाधारक दुकानेच नव्हे तर संशयित गोदामे आणि साठवणूक केंद्रांचीही तपासणी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा माल जप्त करण्यासह संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होणार नाही, याची प्रशासनाकडून दक्षता घेतली जात आहे.- प्रवीण लोकर, तहसीलदार, चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.