कोकण

Chiplun News: अवैध फटाक्यांचा साठा जप्त होणार; चिपळुणात विशेष मोहीम; गोदामे, दुकानांसह साठवूण केंद्राची तपासणी

Chiplun Firecracker Inspection : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर चिपळूणमध्ये अवैध आणि प्रतिबंधित फटाक्यांची साठवणूक व विक्री रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. दुकाने, गोदामे आणि संशयित साठवणूक केंद्रांची तपासणी करून कारवाई केली जाणार आहे.
Chiplun administration launches a special inspection drive against illegal firecracker storage and sales ahead of Diwali.

Chiplun administration launches a special inspection drive against illegal firecracker storage and sales ahead of Diwali.

esakas

सकाळ वृत्तसेवा
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चिपळूण : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर चायनीज आणि प्रतिबंधित फटाक्यांची अवैध साठवणूक, वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी चिपळूण प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार प्रवीण लोकर यांनी तालुक्यात विशेष तपासणी मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

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