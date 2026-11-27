चिपळूण : आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच चिपळूण परिसरातील औद्योगिक वसाहतींनी पाणीबचतीचा ठोस कृती आराखडा राबवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लोटे-परशुराम, खेर्डी आणि खडपोली या तीन औद्योगिक वसाहतींना दररोज सुमारे १.८ कोटी लिटर पाण्याची आवश्यकता (Chiplun Water Shortage) भासते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील मागणीची पूर्तता करताना जलस्रोतांवरील ताण कमी करण्यासाठी उद्योगांनी काटकसर, साठवणूक आणि पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देणे आवश्यक बनले आहे. .केवळ पाणीकपातीवर अवलंबून न राहता पाण्याचा प्रत्येक थेंब पुन्हा उपयोगात आणण्याचे नियोजन केल्यास संभाव्य टंचाईवर मात करता येऊ शकते. औद्योगिक गरज भागवतानाच परिसरातील ग्रामस्थांच्या पिण्याच्या पाण्याचा हक्क अबाधित राखणे, हा मोठा समतोल प्रशासनासमोर आहे. त्यासाठी औद्योगिक वसाहतींतील अंतर्गत जलवाहिन्या, जोडण्या, नळ आणि साठवण टाक्यांची नियमित तपासणी करून गळती तातडीने रोखावी. प्रत्येक उद्योगाने पाण्याचे मीटर बसवून दैनंदिन वापराची नोंद ठेवावी व अनावश्यक वापरावर नियंत्रण आणले पाहिजे..रासायनिक उद्योगांतील प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या पाण्यावर योग्य प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करावा. बॉयलरमधून बाहेर पडणारे गरम पाणी, शीतकरण प्रक्रियेतील पाणी आणि स्वच्छतेसाठी वापरलेले पाणी तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करून उद्याने, वाहनस्वच्छता व इतर पूरक कामांसाठी पुन्हा उपयोगात आणले तर पाण्यासाठी पर्याय राहील. त्याचबरोबर प्रत्येक कारखान्यांच्या छतावरील पावसाचे पाणी साठवण टाक्यांत किंवा भूजल पुनर्भरणासाठी वळवावे. सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची (CETP) क्षमता वाढवून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा औद्योगिक वापर वाढवणे, हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो. प्रत्येक उद्योगाने पाणीबचतीचे मासिक उद्दिष्ट निश्चित करून कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी. उद्योगांचे उत्पादन सुरळीत सुरू ठेवतानाच परिसरातील गावांची तहान भागवणे, हेच औद्योगिक पाणी नियोजनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे..Jagbudi River Pollution : खेडमधील जगबुडी नदीत कचऱ्याचे साम्राज्य! मगरींच्या अधिवासाला धोका; क्रोकोडायल पार्कचे स्वप्न धूसर?.उद्योजक आणि कामगारांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन आम्ही केले आहे. पाण्याचा अपव्यय सुरू राहिल्यास भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी कपात करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही उद्योजकांना दिला आहे. पर्यायी व्यवस्था करण्याचे काम सुरू आहे.-सतीश पवार, कार्यकारी अभियंता एमआयडीसी रत्नागिरी.अशी आहे पाण्याची गरजलोटे-परशुराम एमआयडीसी रोज १२ दशलक्ष लिटरखेर्डी एमआयडीसी रोज चार दशलक्ष लिटरखडपोली एमआयडीसी रोज दोन दशलक्ष लिटर.Ratnagiri Water Scarcity : संगमेश्वरमध्ये भीषण पाणीटंचाईची चाहूल! 165 गावांना फटका बसण्याची शक्यता; 26 कोटींचा आराखडा तयार, प्रशासनाकडून 460 विंधन विहिरी प्रस्तावित.पर्यायी जलस्रोतांचे नियोजनपाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी एमआयडीसीकडून वालोपे पंपगृहाच्या खालच्या बाजूला वाशिष्ठी नदीत कच्चा बंधारा उभारून पाणीसाठा करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधणे, शेलारवाडी धरणातून पाणी उपलब्ध करणे आणि कोळकेवाडी धरणातून पाइपलाइनद्वारे थेट पाणी आणणे, हे पर्यायही सध्या विचाराधीन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.