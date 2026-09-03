Khadpoli Bridge Latest Update : खडपोली पुलाबाबत मोठी अपडेट! नदीपात्रातील महत्त्वाचे टप्पे पार; 'या' महिन्यात वाहनांसाठी मार्ग मोकळा होणार?

चिपळूण : खडपोली येथील बहुप्रतिक्षित पूल जानेवारीपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होईल, असा विश्वास बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला (Khadpoli bridge construction latest update) आहे. पावसाळ्यापूर्वीच पुलाच्या पायाचे (फाउंडेशन) आणि सबस्ट्रक्चरचे महत्त्वाचे काम पूर्ण केले होते. सध्या पावसामुळे नदीपात्रातील कामात काहीसा व्यत्यय येत असला तरी उर्वरित कामे टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहेत..पुलाच्या नदीपात्रातील सहा पिलर (खांब) आणि दोन्ही ॲबटमेंटचे (कडांचे आधार) काम पूर्ण झाले आहे. तसेच नदीतील तीन स्पॅनसाठी लागणाऱ्या १२ गर्डरचे लाँचिंगही पावसाळ्यापूर्वीच यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे पुलाच्या मजबुती आणि सुरक्षिततेच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा वेळेत पार पाडण्यात प्रशासनाला यश आले आहे..१२ गर्डरचे लाँचिंग झाल्यानंतर आता नदीतील तीनही स्पॅनवर डेक स्लॅब टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. यासोबतच पुलाच्या दोन्ही बाजूच्या जोडरस्त्यांचेही काम सुरू केले आहे. पुलाचे मुख्य बांधकाम आणि जोडरस्ते ही दोन्ही कामे समांतरपणे सुरू असल्याने प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्णत्वाकडे जात आहे..Chiplun Flyover Traffic Update : गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! उड्डाणपुलाची एक मार्गिका सुरू करण्याच्या हालचाली, अधिकाऱ्यांकडून पाहणी.पुलाच्या बांधकामात ‘प्री-स्ट्रेसिंग’सारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. पुलाची मजबुती आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणा लक्षात घेऊन गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता आवश्यक तांत्रिक प्रक्रियेसाठी पुरेसा वेळ देऊन टप्प्याटप्प्याने काम पुढे नेले जात आहे. सध्या पावसाळ्यामुळे नदीच्या पाण्याची पातळी आणि प्रवाह वाढल्याने कामात काही प्रमाणात अडचणी येत आहेत..सुरक्षिततेची खबरदारी घेऊन सध्याचे काम सुरू असून, पावसाळा ओसरताच उर्वरित कामांचा वेग आणखी वाढवला जाणार आहे. गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देत जानेवारीपर्यंत हा पूल वाहतुकीस खुला करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या पुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या खडपोली परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.