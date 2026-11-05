Koyna Dam Water Planning : कोयनेचे पाणी 'असे' वाचवले तर उन्हाळ्यातील दुष्काळ कायमचा संपणार! चौथ्या टप्प्यातील वीजनिर्मितीवर मर्यादा आणण्याचा पर्याय

चिपळूण : कोयना धरणातील पाण्यावरील वीजनिर्मितीचे योग्य नियोजन केल्यास चिपळूण शहरासह औद्योगिक वसाहती आणि वाशिष्टी नदीवर अवलंबून असलेल्या गावांचा उन्हाळ्यातील पाणीप्रश्न सुटू (Chiplun summer drinking water shortage) शकतो. राज्यात मार्च आणि एप्रिलमध्ये विजेची मागणी वाढल्यानंतर कोयना प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती केली जाते. या दोन महिन्यांत वीजनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी सुमारे ५० टक्के पाणी खर्च होते. त्यामुळे वीजनिर्मितीचे वेळापत्रक बदलून पाण्याचा वापर मे अखेरपर्यंत नियोजनबद्ध केले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे..कोयना जलविद्युत प्रकल्पात वीजनिर्मितीसाठी ६७.५ टीएमसी पाण्याचा वापर केला जातो. पोफळी येथील पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी कोयना धरणातून स्वतंत्र बोगद्याद्वारे पाणी आणले जाते. चौथ्या टप्प्यातील वीजनिर्मितीसाठीही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. या टप्प्यांमध्ये वीजनिर्मितीनंतर सोडलेले पाणी कोळकेवाडी धरणात साठवले जाते. धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या तिसऱ्या टप्प्यात वीजनिर्मिती केल्यानंतर हे पाणी वाशिष्टी नदीमार्गे सोडले जाते..पुढे याच पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी आणि औद्योगिक गरजांसाठी होतो. मार्च-एप्रिलमध्ये विजेची मागणी वाढल्याने कोयना प्रकल्पातून दिवस-रात्र वीजनिर्मिती केली जाते; मात्र, याच काळात चिपळूण परिसरात पाण्याची गरजही वाढते. त्यामुळे चौथ्या टप्प्यातील वीजनिर्मितीवर आवश्यक त्या मर्यादा आणून पाण्याचा वापर टप्प्याटप्प्याने करण्याचा पर्याय विचारात घेता येऊ शकतो. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातून वीजनिर्मिती सुरू ठेवताना पाणी वाशिष्टी नदीत उपलब्ध होण्याच्यादृष्टीने नियोजन करता येईल. यामुळे शहर, गावे आणि उद्योगांना पाणी उचलण्यासाठी अधिक काळ उपलब्धता राहू शकते..Sangli Vulture Rescue : शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत सांगलीत कसं पोहोचलं दुर्मीळ गिधाड? पाठीवर आढळला 'ट्रॅकर' अन् पायात दिसला 'टॅग', वनविभागाचे उपचार सुरू.वीजनिर्मितीची गरज आणि चिपळूण परिसरातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांचा समतोल साधण्याची गरज आहे. यासाठी जलसंपदा आणि ऊर्जा विभागाने संयुक्तपणे उन्हाळ्याचे नियोजन करून मे अखेरपर्यंत वाशिष्टी नदीत पुरेसे पाणी उपलब्ध राहील यासाठी व्यवहार्य पर्याय तपासली पाहिजे. दरम्यान, लोटे एमआयडीसीतील उद्योजकांनीही काही दिवसांपूर्वी पाणी नियोजनाबाबत प्रशासनाला पत्रही दिलेले आहे. वाशिष्ठीतील पाणी उद्योगांसाठी वापरले जाते. गतवर्षी पाणी नसल्यामुळे उद्योगांचे उत्पादन बंद पडले होते..कोयना धरणातील पाणी सिंचन आणि पिण्यासाठी वापरले जावे, यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. किमान दोन महिने टंचाईकाळात कोयनेच्या पाण्याचे नियोजन झाले, तर उद्योगधंदे व्यवस्थित चालू राहतील आणि नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्नही मिटेल.-महादेव पवार, सेवानिवृत्त उपअभियंता, जलसंपदा विभाग, अलोरे.Ujani Dam Water Storage : उजनीच्या पाण्यावर कर्नाटकाचा डोळा; सोलापूरवर पाणीकपातीचं संकट, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मागवला पाण्याचा रिपोर्ट, धरणात किती साठा?.दृष्टीक्षेपातकोयनेच्या पाण्याचा चिपळुणात होणारा वापर ३५ एमएलडीवाशिष्टीला येणारे पाणी ६७.५ टीएमसीचिपळूण नगरपालिका नऊ एमएलडीलोटे औद्योगिक वसाहत १२ एमएलडीलोटे परिसरातील ५० गावे आठ एमएलडीखेर्डी औद्योगिक वसाहत चार एमएलडीखडपोली औद्योगिक वसाहत दोन एमएलडीचिपळूण शहराची लोकसंख्या ८१ हजारचिपळूणमधील नळजोडण्या ७११५लोटे-परशुराम एमआयडीसीतील कारखानदार सुमारे २४८खेर्डी-खडपोली एमआयडीसी कारखानदार ५७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.