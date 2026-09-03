Chiplun Mandal Officer Bribe Case : 10 हजारांची लाच स्वीकारताना चिपळूणचे मंडळ अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात; जमीन खरेदीच्या नोंदीसाठी घेतले होते पैसे

चिपळूण : जमीन खरेदी खताची नोंद करण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना चिपळूणमधील मंडल अधिकाऱ्याला आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने बुधवारी (ता. २) रंगेहाथ पकडले. उमेश राजाराम राजेशिर्के असे त्याचे नाव (Chiplun ACB trap ₹10,000 bribe) आहे. गेल्या महिनाभरात तालुक्यातील दुसऱ्या मंडल अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली आहे..याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एका तक्रारदाराने मंडल अधिकारी उमेश राजेशिर्के याच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. संबंधित तक्रारदाराने जमीन खरेदी केली असून, त्या खरेदीखताची नोंद करण्यासाठी राजेशिर्के याने दहा हजार रुपयांची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद केले होते..Jat Road-Indi Railway line : महाराष्ट्र-कर्नाटकसाठी महत्त्वाची बातमी! जत रोड ते इंडी नवीन रेल्वेमार्ग होणार? महाडिकांचे रेल्वेमंत्र्यांना पत्र; सर्वेक्षणाची केली मागणी.तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचला. त्यानुसार दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना राजेशिर्के याला पथकाने रंगेहात ताब्यात घेतले. कारवाईनंतर त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली..दरम्यान, बुधवारी विभागीय कोकण आयुक्त जिल्हा दौऱ्यावर असताना महसूलचा अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकल्याने चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.