Chiplun Flyover Demand : 'चिपळुणातील उड्डाणपूल कापसाळपर्यंत व्हावा'; रामदास आठवले यांचे मंत्री गडकरींना पत्र, पागनाका चौकातील वाहतूक कोंडीवर काय उपाय?

चिपळूण : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे चिपळूण शहरातील वाहतुकीचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले (Chiplun Flyover Demand) आहे. पागनाका चौकासह शहरातील विविध ठिकाणी निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी, जोडरस्त्यांची समस्या आणि महामार्गावरील वाढती वर्दळ यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः गणेशोत्सव, सणासुदीच्या काळात चाकरमान्यांना या मार्गावरून प्रवास करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे आता चिपळूण प्रांत कार्यालय ते कापसाळ विश्रामगृह या मार्गावर उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. .या मागणीची दखल घेत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र पाठवून प्रांत कार्यालय ते कापसाळ विश्रामगृह या मार्गावर उड्डाणपूल उभारण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे..उड्डाणपूल मंजूर झाल्यास चिपळूण शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्यासोबतच स्थानिक नागरिक आणि कोकणात ये-जा करणाऱ्या चाकरमान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. महामार्गाचे काम पूर्णत्वाकडे जात असताना अपघातांचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी पागनाका चौकासह प्रांत कार्यालय ते कापसाळ या संपूर्ण पट्ट्याचे नव्याने वाहतूक सुरक्षा ऑडिट करण्याची गरज आहे.-सुनील जांभेकर, नागरिक चिपळूण.Mumbai-Konkan Ro-Ro Service : कोकणवासियांसाठी खूशखबर! मुंबई ते वेंगुर्ला रो-रो सेवा पुन्हा सुरू होणार, प्रवासाचा वेळ वाचणार, तिकीट दरही आवाक्यात?.महामार्गावर वाहनांचा वेग कमी करण्यासाठी रम्बलर स्ट्रीप, स्पीड ब्रेकर आदी उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी सूचना फलक लावण्यात आले आहेत. उड्डाण पुलाची लांबी वाढवण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाणार आहे.-श्याम खुणेकर, सहायक अभियंता, चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.