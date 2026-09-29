कोकण

Chiplun Municipality : चिपळूण नगरपालिकेत नोकरीसाठी 15 लाखांची मागणी? सत्ताधारी नगरसेवकाच्या गंभीर आरोपामुळे खळबळ, प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

Chiplun Municipality Meeting and ₹15 Lakh Allegation : चिपळूण पालिकेच्या सभेत अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी १५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा नगरसेवक संदीप भिसे यांनी आरोप केला. प्रशासनाने मात्र आरोप फेटाळून प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे स्पष्ट केले.
Chiplun Municipality Meeting and ₹15 Lakh Allegation

Chiplun Municipality Meeting and ₹15 Lakh Allegation

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सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : नगरपालिकेतील महिला सफाई कामगाराकडून अनुकंपा तत्त्वावर तिच्या नातेवाइकाची भरती होण्यासाठी मध्यस्थीने १५ लाख रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा थेट आरोप सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक संदीप भिसे यांनी सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत (Chiplun Municipality) केला. त्यांच्या या वक्तव्याने सभागृहात जोरदार खळबळ उडाली. मात्र, त्यांच्या या वक्तव्याचा प्रशासनाकडून इन्कार करण्यात आला.

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