Sindhuratna Yojana 2.0 : परशुराम मंदिर ते गोवळकोट किल्ला! चिपळूणमधील 'या' प्रमुख पर्यटनस्थळांचा होणार कायापालट, स्थानिकांना मिळणार रोजगाराच्या मोठ्या संधी

चिपळूण : ऐतिहासिक वारसा, धार्मिक श्रद्धास्थाने आणि निसर्गसौंदर्याची अनोखी किनार लाभलेल्या चिपळूण तालुक्यात पर्यटन विकासाच्या मुबलक संधी उपलब्ध आहेत. राज्य सरकारच्या ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’च्या माध्यमातून तालुक्यातील प्रमुख पर्यटनस्थळांचा एकात्मिक विकास केल्यास स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, तसेच चिपळूणची पर्यटन क्षेत्रातील ओळख अधिक व्यापक होण्यास मदत होणार आहे..कोकणातील पर्यटनाला गती देण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ मधून चिपळूण तालुक्यातील गोवळकोट किल्ला, श्री क्षेत्र परशुराम मंदिर, सवतसडा धबधबा, डेरवण येथील श्री संत ज्ञानेश्वर क्रीडा व सांस्कृतिक संकुल आणि कोळकेवाडी परिसराचा नियोजनबद्ध विकास साधता येणे शक्य आहे. केवळ सुशोभीकरणावर भर न देता मूलभूत पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि सर्व पर्यटनस्थळांची एक ‘पर्यटन साखळी’ विकसित करण्याची आवश्यकता आहे..ऐतिहासिक अन् धार्मिक वारशाला मिळेल उजाळागोवळकोट किल्ल्याची नियमित स्वच्छता, सुरक्षित पायवाटा, इतिहास दर्शवणारे माहितीफलक आणि स्थानिक गाईड्सची (मार्गदर्शक) सुविधा उपलब्ध केल्यास ऐतिहासिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळू शकते. याच परिसरातील श्री देवी करंजेश्वरी मंदिराचाही धार्मिक पर्यटनाच्यादृष्टीने कायापालट करता येईल. याशिवाय, मुंबई-गोवा महामार्गालगत असलेल्या प्रसिद्ध श्री क्षेत्र परशुराम मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना तालुक्यातील इतर पर्यटनस्थळांची माहिती दिल्यास पर्यटकांचा मुक्काम वाढून स्थानिक अर्थकारणाला गती मिळेल..Kas Plateau Flower Season 2026 Closure : महत्त्वाची बातमी! दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे जागतिक वारसा स्थळ 'कास पठार' पर्यटकांसाठी एक महिना आधीच बंद; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.सुरक्षिततेवर भर हवा सवतसडा धबधबा आणि कोळकेवाडी परिसरातील निसर्गरम्य ठिकाणांचा विकास केल्यास निसर्गप्रेमी पर्यटकांचा ओघ वाढू शकतो. या पार्श्वभूमीवर धबधब्यांच्या ठिकाणी सुरक्षित कठडे उभारणे, धोकादायक स्पॉटवर सूचना फलक लावणे आणि कचरा व्यवस्थापनाची योग्य सोय करणे गरजेचे आहे..सिंधुरत्न समृद्ध योजनेतून चिपळूणच्या पर्यटनाला प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी पर्यटनस्थळनिहाय विकास आराखडे तयार करणे, अंदाजपत्रके सादर करणे, आवश्यक परवानग्या मिळवणे आणि निधीची मागणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिकांचा सहभाग यांना प्राधान्य देत प्रत्यक्षात मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावांची वेळेत अंमलबजावणी झाली तर चिपळूणच्या पर्यटनवाढीला नवी दिशा मिळू शकते.-विनोद झगडे, पंचायत समिती सदस्य, चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.