Tiger Spotted With Cub In Chiplun : कोकणात पुन्हा वाघाची दहशत! शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिसला पट्टेरी वाघ; येगाव बौद्धवाडीत बछड्यांसह फिरतानाचा थरार

चिपळूण : तालुक्यातील येगाव बौद्धवाडी आणि कुरपणवाडी परिसरात कॅनॉलजवळ रस्त्याच्या कडेला सकाळी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पट्टेरी वाघ आपल्या बछड्यासह फिरताना दिसला. शालेय वेळेत वन्यप्राण्यांचे दर्शन झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले (Tiger sighting near Yegaon school) आहे. या घटनेची दखल घेत वनविभागाने जंगलात ट्रॅप कॅमेरा बसवला असून, पुढील आठ दिवस या परिसरातील वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे..ग्रामस्थांनी सावर्डे वनक्षेत्रपाल सुरेश उपरे आणि सहायक अश्विनी जाधव यांच्याशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर वनविभागाच्या पथकाने येगाव येथील जिल्हा परिषद आदर्श शाळा क्र. १ ला भेट देऊन विद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शन केले. वनाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणीही केली..यावेळी माजी सरपंच सचिन चव्हाण, ग्रामसेवक शंतनू अय्यर, सामाजिक कार्यकर्ते अजित जाधव, मुख्याध्यापक संजय घाग, शिक्षिका वर्षा होडे, शिक्षक विनायक तांदळे, तलाठी नारायण कणसे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते..Sangli Otter Sighting : सांगलीसाठी अभिमानास्पद! कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच आढळले 'पाणमांजर'; आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात संशोधन प्रसिद्ध.गावांमध्ये जनजागृती सुरू असून, पालकांनी काही दिवस मुलांना शाळेत सोडावे आणि घेऊन जावे. परिसरात कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तातडीने वनविभागाशी संपर्क साधावा.-सुरेश उपरे, वनक्षेत्रपाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.