Phansad bird survey 2026: फणसाडमध्ये रंगणार ‘पक्षी गणना’ उत्सव; निसर्गप्रेमी आणि पक्षीमित्रांसाठी प्रत्यक्ष संवर्धन विज्ञानात सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी

पाली : निसर्गाचा अनमोल वारसा लाभलेल्या रायगड जिल्ह्यातील **फणसाड वन्यजीव अभयारण्यात आगामी १५ ते १७ मे २०२६ दरम्यान एका विशेष 'पक्षी गणना' मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. केवळ पक्षीनिरीक्षणच नाही, तर प्रत्यक्ष संवर्धन विज्ञानात सहभागी होण्याची ही दुर्मिळ संधी पक्षीमित्रांना मिळणार आहे..'ग्रीन वर्क्स ट्रस्ट', 'एसबीआय फाउंडेशन'चा 'कॉन्झर्व्ह' उपक्रम आणि 'महाराष्ट्र वन विभाग' (ठाणे वन्यजीव विभाग) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. ही केवळ एक सहल नसून, ही एक सिटिझन सायन्स' संकल्पना आहे. ज्यामध्ये सामान्य नागरिक वैज्ञानिक पद्धतीने माहिती गोळा करून संवर्धन कार्यात हातभार लावणार आहेत. फणसाड पक्षी गणना ही केवळ एक पाहणी नसून, निसर्गाप्रती आपली जबाबदारी पार पाडण्याची एक पद्धत आहे. यात सहभागी होऊन आपण विज्ञानाच्या मदतीने पक्ष्यांचे संवर्धन करू शकतो, असे आयोजकांनी सांगितले..कार्यक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्येवैज्ञानिक माहिती संकलन: थेट जंगलात जाऊन पक्ष्यांची शास्त्रीय पद्धतीने नोंद कशी करावी, याचे प्रशिक्षण.तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन: पक्ष्यांच्या प्रजाती ओळखण्यासाठी अनुभवी अभ्यासकांचे मार्गदर्शन आणि विशेष सत्रे.फणसाडची भ्रमंती: अभयारण्यातील अनवट वाटांवर निसर्गभ्रमंती करण्याची संधी.दीर्घकालीन लक्ष: या गणनेतून मिळणारी माहिती भविष्यातील पक्षी संवर्धनाच्या धोरणांसाठी अत्यंत मोलाची ठरेल..नोंदणी तपशीलया विशेष मोहिमेसाठी जागा मर्यादित असून, इच्छुक पक्षीमित्रांनी आपली नोंदणी लवकरात लवकर करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी phansadwildlife.org या संकेतस्थळाला भेट द्या.