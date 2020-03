चेतक कन्ट्रक्शन ने नियम डावलले असल्यास गुन्हे दाखल करण्याची मागणी...

चिपळूण - मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चिपळूणमध्ये चौपदरीकरण करणार्‍या ठेकेदार कंपनीने नियम डावलून काम केले असल्यास कंत्राटदार व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनय नातू यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने मुख्य अभियंता यांच्याकडे केली आहे. डॉ. नातू यांनी मुख्य अभियंता यांना पत्र लिहले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की मुंबई - गोवा महामार्गाचे चिपळूण तालुक्यातील काम प्रगतीपथावर नाही. परशुराम ते आरवली या चिपळूण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करणार्‍या चेतक कन्ट्रक्शन या कंपनीने पोटकंत्राटदार नियुक्त केले व त्यांच्या आर्थिक व्यवहार थकविले. अशा प्रकारच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्या आहेत. कंत्राटदार व नियमबाहय नेमण्यात आलेले पोटकंत्राटदार यांच्यामधील आर्थिक वादातून काम बंद करणे व काम बंद पाडणे अशा दोन्ही मागाने राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांमध्ये दिरंगाई निर्माण होत आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कंत्राटदाराला पोटकंत्राटदार अधिकृत नियुक्त करता येतात का ? याबाबत राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकार्‍यांनी खुलासा करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम निविदेमधील अटी व शर्तीनुसार होत आहे किंवा नाही यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाची आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या निविदेमधील चिपळूण तालुक्यामधील कामाच्या दिरंगाई बाबत व निविदा प्रक्रियेनुसार अटी व शर्तीच्या विरोधात काम करणार्‍या संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आवश्यक तर त्यांचेविरूध्द गुन्हेही दाखल करावेत. परशुराम ते आरवली या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम योग्य पध्दतीने निविदेमधील अटी व शर्तीनसार विहित कालावधीत काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तातडीने निर्णय होऊन कार्यवाही व्हावी. अशी मागणी डॉ. नातू यांनी केली आहे.

Web Title: a contractor company has worked under the rules and demanded that the contractor and concerned should file a complaint