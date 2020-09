रत्नागिरी - कोविडबाधित रुग्णाचा वाढता मृत्यूदर रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी चिंताजनक होता. राज्य शासनानेही याची गंभीर दखल घेतली होती. मृत्यूदर दर कमी करण्यासाठी अँटिजेन चाचण्या वाढवून लागण झालेल्यांवर तत्काळ उपचार सुरू केले. दापोली, खेड, चिपळूण तालुक्‍याच्या ठिकाणी अतिगंभीर रुग्णांवर उपचारासाठी यंत्रणा उभारतानाच खासगी फिजिशिअन्सची मदत घेतली. रत्नागिरीत ऑक्‍सिजन देण्यासाठी हायस्लो नेझल मशिनचा अधिकाधिक वापर सुरू केला असून, पंधरा दिवसात मृत्यूदर साडेतीन टक्‍क्‍यावरून 2.90 टक्‍क्‍यावर आणण्यात प्रशासन यशस्वी झाले. गेल्या महिन्याभरात राज्यातील सहा जिल्ह्यात मृत्यूदर अधिक आहे. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्याचा समावेश होता. जिल्हा प्रशासनाकडून गंभीर उपाययोजना सुरू केल्या. आतापर्यंत 144 रुग्ण मृत पावले असून 40 ते 50 वर्ष वयोगटातील 19 रुग्ण, चाळीस वर्षांखालील 8 रुग्ण असून उर्वरित सगळे रुग्ण 50 वर्षावरील आहेत. मृतांमध्ये 32 वर्षांच्या दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला असून, त्यांना न्यूमोनिया होता. रत्नागिरीतील एकमेव प्रयोगशाळेत दिवसाला अडीचशे तपासण्या होतात. त्यामुळे प्रलंबित नमुन्यांची संख्या वाढत होती. अहवाल येईपर्यंत संबंधित रुग्णांवर उपचार होत नाहीत. त्यात रुग्ण दगावतात. दापोली, खेड, चिपळूण येथून अतिगंभीर रुग्णांना रत्नागिरीतील कोविड रुग्णालयात आणण्यास कालावधी लागल्यानेही रुग्ण मृत पावत होते. कळंबणीत दुसरे कोविड रुग्णालय सुरू केले. तिथे सहा व्हेंटिलेटरही आहेत. खासगी फिजिशिअन्सची मदत घेतली आहे. कामथे, दापोली येथे कोरोना हेल्थ सेंटरमध्ये प्राथमिक स्टेजला असलेल्या बाधितांवर उपचार होतात. जिल्ह्यात अँटिजेन चाचण्या वाढविल्या. पंधरा मिनिटात अहवाल येत असल्यामुळे रुग्णांवर त्वरित उपचार सुरू होतात. प्रत्येक तालुक्‍यात किमान तीन अँटिजेन चाचणी केंद्र सुरू आहेत. रत्नागिरीत पाच केंद्रांवर अँटिजेन चाचण्या होतात. माईल्ड लक्षणे असलेल्यांना होम आयसोलेशन केले जात आहे. कोविड रुग्णालयात हायस्लो नेझल ऑक्‍सिजन मशिन 10 पैकी 7 रुग्णांना उपयुक्‍त ठरत आहे. कोरोनाबाधित शोधण्यासाठी अँटिजेन चाचण्याचे प्रमाण वाढवितानाच अतिगंभीर रुग्णांना तत्काळ उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा राबविल्याने मृत्यूदर कमी करण्यात यश आले.

- डॉ. संघमित्रा फुले,

प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक

Web Title: Corona Mortality Rate Decrease From 3.5 To 2.9 Percent In Ratnagiri