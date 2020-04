दिलासादायक ! सावंतवाडीत आलेला तो वृद्ध कोरोना निगेटिव्ह 

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - रत्नागिरी येथून सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात काल (ता. 21) आजारी असलेल्या एका 80 वर्षाच्या वयोवृद्ध व्यक्तीला दाखल करण्यात आले. त्याला दम्याचा मोठा त्रास असल्याने तातडीने ओरोस जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले असल्याची माहिती रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. उत्तम पाटील यांनी दिली. त्याचे कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह असल्याचेही ते म्हणाले. 80 वर्षाचा वयोवृद्ध हा रत्नागिरी येथे शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत होता; मात्र काल (ता.21) रात्री अकरा वाजता अचानक त्याला रुग्णवाहिकेने येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या रुग्णाची पत्नी आणि एक मुली उपरलकर देवस्थान जवळील परिसरात कारिवडे रोड शेजारी वास्तव्यास आहेत. रुग्णवाहिका येथील उपजिल्हा रुग्णालयात येत असताना यावेळी वाटेतच त्याची पत्नी त्या रुग्णवाहिकेत चढली. येथील उपजिल्हा रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आल्यावर त्याचे कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह असल्याची खातरजमा रुग्णालयाचे डॉ. अभिजित चितारी यांनी केली. आज सायंकाळी रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्याने त्या रुग्णाची पत्नी राहत असलेल्या परिसरात जाऊन त्याची माहिती घेतली. त्याच्यावर उपचार केल्यावर त्याला दम्याचा त्रास असल्याचे समजले. याबाबत रुग्णालयाचे अध्यक्ष डॉ. पाटील यांना विचारले असता, त्यांनी रत्नागिरी येथून या रुग्णाला याठिकाणी दाखल करण्याचे नेमके कारण माहीत नसल्याचे सांगितले. आज सकाळी त्या रुग्णाला अधिक उपचारासाठी ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले.



Web Title: Corona Negative Report On That Old Person Sindhudurg Marathi News