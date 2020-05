रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात होणार कोरोना तपासणी लॅब 

रत्नागिरी : कोरोना विषाणूच्या तपासणीसाठी आवश्‍यक असणारी लॅब खासगी रुग्णालयात उभारण्यापेक्षा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उभारण्याचे निश्‍चित झाले आहे. त्यासाठी सुमारे एक कोटी सात लाखांचा प्रस्ताव तयार करून तो शासनाला लवकरच सादर केला जाईल. आठ ते पंधरा दिवसात लॅब उभारण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न आहेत. भविष्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी त्याचा मोठा फायदा होईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी .. येथे दिली. शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक बोल्डे उपस्थित होते. श्री. सामंत म्हणाले, "जिल्ह्यात वालावलकर रुग्णालयामध्ये कोरोना नमुने टेस्टची लॅब उभारण्याच्या हालचाली सुरू होत्या; मात्र कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर त्याचा सर्वसामान्यांना फायदा होईल की नाही माहिती नाही. त्यानंतर टेस्टसाठी शुल्क देखील आकारले जाईल. म्हणून आम्ही निर्णय बदलला आहे. नमुने तपासणीची ही लॅब शासनाच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयातच उभारल्यास त्याचा सर्वांना आणि दूरगामी फायदा होईल. त्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाने एक कोटी सात लाखांचा प्रस्ताव तयार केला आहे.''

ते म्हणाले, ""जिल्हा रुग्णालयात पायाभूत सुविधा सज्ज आहेत. त्यामुळे ही यंत्रणा उभारणे सोपे जाणार आहे. यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. जिल्हा नियोजन, खासदार, आमदार निधी त्यासाठी दिला जाईल. आठ ते 15 दिवसांत लॅब उभारण्याचा प्रयत्न आहे. या लॅबमध्ये हिवतापापासून इतर साथीच्या रोगांची तपासणी करता येणार आहे.'' हे पण वाचा - कोकणात एसटी नियोजनाचा अभाव : जाताना भरून गेलेल्या गाड्या येतांना रिकाम्याच.. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सूतोवाच

श्री. सामंत म्हणाले, ""भविष्यात जिल्ह्यातील सर्वसामान्य लोकांसाठी ही शासनाची यंत्रणा कायमची उपयोगात येणार आहे. लॅब उपलब्ध झाल्यास वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मंजुरीवेळी फायदा होईल. म्हणून जिल्हा रुग्णालयात लॅब उभारण्याचे आम्ही निश्‍चित केले आहे. त्यासाठी 10 रुम तयार आहेत. मायक्रो बायोलॉजिस्ट लागतो. तो उपलब्ध करून दिला जाईल.'' हे पण वाचा - क्वारंटाईन व्यक्तीचीच दादागिरी ; नागरी कृती दलाच्या सदस्यालाच केली मारहाण..

