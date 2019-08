मुख्यमंत्री ग्रामसडकच्या कामात सिंधुदुर्गात भ्रष्टाचार 

सिंधुदुर्गनगरी - मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात कोट्यावधी रूपये खर्च करून रस्त्याची कामे झाली; मात्र या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. अंदाजपत्रकानुसार कामे झालेली नाहीत. या कामात काही अधिकारीच ठेकेदाराचे पार्टनर आहेत असा गंभीर आरोप सदस्य राजेंद्र म्हापसेकर यांनी केला. झालेल्या कामाचा दर्जा तपासूनच जिल्हा परिषदेने असे रस्ते ताब्यात घ्यावेत असा ठराव आजच्या स्थायी समिती सभेत करण्यात आला. जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजीत देसाई, सभापती जेरॉन फर्नाडीस, डॉ. अनिषा दळवी, अंकुश जाधव, पल्लवी राऊळ, सदस्य सतीश सावंत, अमरसेन सावंत, राजेंद्र म्हापसेकर, विष्णूदास कुबल, संतोष साटविलकर, रेश्‍मा सावंत आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत कोट्यावधी रूपये खर्चुन रस्त्याची कामे झाली; मात्र झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत. सद्यस्थितीत अनेक रस्ते खराब झाले आहेत; मात्र या कामावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारही झाला आहे. या कामात काही अधिकारीच ठेकेदाराचे पार्टनर असल्याचा आरोप सदस्य म्हापसेकर यांनी केला. तर या कामाची चौकशी करावी अशी मागणी केली. जिल्हा परिषदेने असे रस्ते ताब्यात घेताना कामाचा दर्जा तपासावा तोपर्यंत रस्ते ताब्यात घेवू नयेत असा ठराव घेण्यात आला. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी नळयोजनेची कामे अनेक वर्षापासून अर्धवट स्थितीत आहेत. अशा कामांची चौकशी करून ज्या कामामध्ये झालेल्या कामापेक्षा अधिक निधी खर्च झालेला आहे अशा कामाच्या ठेकेदारावर व संबंधीत ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीच्या ठेकेदारावर व संबंधीत ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे अशी माहिती सभेत देण्यात आली. यावर संबंधीतांवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. त्यापेक्षा तेथील लोकांना पाणी कसे देता येईल यादृष्टीने उपाययोजना करा अशी सुचना सदस्य सतीश सावंत यांनी प्रशासनाला केली. शौचालयांना दुर्गंधी नको

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 2 ऑक्‍टोबरपासून जिल्ह्यात स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार आहे. याबाबत बोलताना सतीश सावंत यांनी जिल्ह्यात स्वच्छता अभियान राबवा, स्वच्छता स्पर्धा घ्याव परंतु केवळ शौचालयाची रंगरंगोटी करणे म्हणजे स्वच्छता नाही. शौचालयामध्ये दुर्गंधी येता कामा नये. या दृष्टीने स्वच्छता अभियान राबविताना उपाययोजना करा अशी सुचना केली. जास्त पटाच्या शाळांना विशेष दर्जा द्या

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या मोठ्या पटसंख्येच्या शाळांना विशेष दर्जा प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने संबंधीत शाळांमध्ये सोयीसुविधा निर्माण करा. जेणेकरून अन्य शाळेतील मुलांनी त्या शाळेत प्रवेश घेतला पाहिजे. कसाल प्राथमिक शाळा क्रमांक 1 मध्ये 150 हून अधिक पट आहे. त्यामुळे या शाळेकडे अधिक लक्ष द्या. मोक्‍याच्या ठिकाणी असलेली शाळा दर्जेदार होण्याच्या दृष्टीने लक्ष द्या अशी सुचना सदस्य सतीश सावंत यांनी आजच्या स्थायी सभेत केली.

