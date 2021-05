सिंधुदुर्गात मुलांसाठी सौंरक्षण कवच : उदय सामंत

सिंधुदुर्गनगरी : कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) लहान मुलांसाठी घातक आहे. त्यामुळे पुढील धोका लक्षात घेता जिल्ह्यात ५० खाटांचे कोविड सेंटर (Covid Center) उभे करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्लाझ्मा थेरपी मशिनसाठी (Plasma Therapy Machine) २५ लाखांची तरतूद केली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

सामंत यांनी पत्रकारांशी ऑनलाईन संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात सद्यस्थितीत कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. कोरोनाची तिसरी लाट मुलांसाठी अतिशय घातक आहे. याचा धोका लक्षात घेता जिल्ह्यात ५० खाटांचे कोविड सेंटर उभे करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. तेथे दाखल होणाऱ्या लहान मुलांना अगदी घरच्यासारखी वागणूक दिली जाईल.’’

ते म्हणाले, ‘‘प्लाझ्मा थेरेपीचे मशिन जिल्ह्यासाठी देण्यात यावे, अशी मागणी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर २५ लाखांची तरतूद मशिनसाठी केली आहे. आता या थेरेपीबाबत मतमतांतरे असली तरी त्याचा भविष्यात नक्कीच जिल्ह्यातील रुग्णांना फायदा होईल. लॉकडाउनला प्रतिसाद देणाऱ्या जिल्हावासीयांचा आभारी आहे. त्यामुळे रुग्ण कमी होण्यास मदत होते. कोविड रुग्णांची वाढलेली संख्या भविष्यात कमी होईल.’’

सामंत म्हणाले, ‘‘जिल्हा प्रशासनाने ‘माझा सिंधुदुर्ग, माझी जबाबदारी' मोहीम राबवली. त्यात दोन लाख ९० हजार १२ लोकांपर्यंत जाऊन तपासणी करण्यात आली. त्यात ५६ जण पॉझिटिव्ह सापडले. त्यांच्यावर तत्काळ उपचार झाले. मोहीम ४० टक्के पूर्ण असून, ६० टक्के लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे काम सुरू आहे. लशींचा तुटवडा आता राहाणार नाही. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत लस पोहोचतील. जिल्ह्याचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्रयत्न आहेत. येत्या काळात शिक्षकांना व फ्रंटलाईनवर काम करणाऱ्यांचे लवकरच लसीकरणाच्या प्रशासनाला सूचना आहेत.’’

लॉकडाऊनवर बोलणे टाळले

लॉकडाऊनची मुदत शनिवार (ता. १५) ला संपणार आहे. लॉकडाउन वाढवणार का, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. या संदर्भात आजतरी मी त्यावर काही भाष्य करू शकत नाही, असे म्हणत श्री. सामंत यांनी त्यावर अधिक बोलणे टाळले.

