मुंबईवरून परवाना न घेता आलेल्या चौघांवर गुन्हा 

वैभववाडी ( सिंधुदुर्ग) - कोणताही परवाना न घेता मुंबईहुन दुचाकीने कोकिसरे येथे आलेल्या चौघांवर पोलीसांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या चौघांमध्ये एका महिलेचा समावेश असुन चौघांनाही संस्थात्मक क्वारंटाईन केले आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये अनिकेत अनंत गुरव, नरेंद्र सुर्यकांत गुरव, (दोन्ही रा. मालाड) राकेश रघुनाथ गुरव, प्रिया राकेश गुरव, (रा. नायगाव, मुंबई) यांचा समावेश आहे. कोकिसरे येथील हे चौघेजण दुचाकीने मुंबई - गोवा महामार्गाने खारेपाटण येथे आले. कोणताही परवाना नसल्यामुळे खारेपाटण तपासणी नाक्‍यावरील पोलीसांनी त्यांना परत मुंबईत जाण्यास सांगीतले. परंतु त्यांनी आडमार्गाचा वापर करीत आपले मुळ गाव गाठले. ही माहीती गावातील आरोग्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका यांना समजल्यानतंर त्यांनी तत्काळ वरिष्ठांना माहीती दिली. प्रशासनाने या चौघांना सांगुळवाडी येथे संस्थात्मक क्वारंटाईन केले. असेच गुन्हे दाखल होणार

आडमार्गाने विनापरवाना तालुक्‍यात आलेल्या चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विनापरवाना येणाऱ्या लोकांवर यापुढे देखील गुन्हे दाखल केले जातील.त्यामुळे कुणीही विनापरवाना येऊ नये असे आवाहन येथील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बाकारे यांनी केले आहे.

