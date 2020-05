तो थुंकला रस्त्यावर अन्...

मालवण ( सिंधुदुर्ग ) - तंबाखू खावून रस्त्यावर थुंकणे एका तरुणाच्या चांगलेच अंगलट आले. थुंकलेला रस्त्याचा भाग पाण्याने धुऊन काढण्याबरोबरच दंडात्मक कारवाईला त्या तरुणाला सामोरे जावे लागले. हा प्रकार आज देऊळवाडा येथील तपासणी नाक्‍यावर घडला. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास प्रतिबंध घातले असून याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शहरात सध्या या पार्श्‍वभूमीवर कडक कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. आज सकाळी देऊळवाडा भागात पालिकेचे मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर हे गस्त घालत होते. याच दरम्यान तेथे आलेल्या एका मोटारीतील एक तरुण रस्त्यावर तंबाखू खावून थुंकला. हा प्रकार लक्षात येताच मुख्याधिकाऱ्यांनी ती गाडी थांबवून त्या तरुणाला रस्त्यावर ज्या ठिकाणी थुंकला तो भाग पाण्याने धुण्यास सांगून तो धुवून घेतला. त्यानंतर त्याच्यावर 150 रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाकडून सतर्कता बाळगली जात असून केलेल्या नियमाची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे गुटखा, तंबाखू खाणाऱ्यांनो सावधान यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू, गुटखा खावून थुंकल्यास प्रशासनाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे.



Web Title: Crime Against Youth Who Spit On Road Sindhudurg Marathi News