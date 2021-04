कोकण : बंदुकीची गोळी लागल्याने तरुणाचा मृत्यू

दाभोळ (रत्नागिरी) : दापोली तालुक्‍यातील साकुर्डे येथील देवरहाटीच्या जंगलात शिकारीसाठी गेलेल्या एका तरुणाचा बंदुकीची गोळी लागून मृत्यू झाला. दापोली पोलिस या मृत्यूची चौकशी करत आहेत. बुधवारी (३१) दुपारी ही घटना घडली.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार साकुर्डे गणेशनगर (जंगमवाडी) येथील विनोद मनोहर बैकर (वय ३३) हा ३१ मार्चला दुपारी बंदूक घेऊन देवरहाटी भागातील जंगलात शिकारीसाठी गेला होता. शिकारीसाठी जात असताना त्याने वाडीतील एका तरुणाला शिकारीसाठी येतोस का, असे विचारले. मात्र, त्या तरुणाने नाही सांगितले. त्यामुळे विनोद एकटाच शिकारीला गेला. त्यानंतर दुपारी ११.३० वाजण्याच्या सुमारास देवरहाटी भागातून बंदुकीच्या गोळीचा आवाज ऐकू आला. त्यामुळे या तरुणाने विनोदला हाका मारल्या. मात्र, विनोदने कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून त्याने विनोदचा शोध घेतला असता त्याला विनोद रक्‍ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळून आला. त्याच्या बेंबीच्या खाली गोळी लागली होती. यानंतर गावकरी या ठिकाणी आले. मात्र, तोपर्यंत विनोद मृत झाला हेता. विनोद हा विवाहित असून त्याला दोन मुले, आई असा परिवार आहे. हेही वाचा - सध्या सर्वत्र चर्चेत असलेले परमबीर सिंह हे आता भाजपचे डार्लिंग विनोद एकटाच शिकारीसाठी कसा गेला, त्याच्या ताब्यात असणारी सिंगल बोअरची बंदूक कोणाच्या मालकीची आहे, याचा तपास दापोली पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड करत आहेत. विनोदचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रत्नागिरीत नेण्यात आला आहे. दापोली पोलिस ठाण्यात भारतीय शस्त्र अधिनियम १९५९ चे कलम ३ व २५ प्रमाणे तसेच भादंवि ३०४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी श्‍वान पथक व फोरेन्सिकची टीम दापोलीत दाखल झाली आहे.

