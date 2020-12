कोकणात बिबट्याची नखे, पंजे, दात जवळ बाळगल्याप्रकरणी एकास अटक

साडवली (रत्नागिरी) : बिबट्याच्या नखांसह दोन पंजे व दोन दात विक्री करण्याच्या उद्देशाने जवळ बाळगल्याप्रकरणी रत्नागिरी गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पथकाने संगमेश्‍वर तालुक्‍यातील ताम्हाने येथील एकास सोमवारी सायंकाळी कानरकोंड येथे पकडले. या प्रकरणी संबंधितावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा अन्वेषण शाखेचे पोलिस नाईक प्रवीण कृष्णा खांबे यांनी या घटनेसंदर्भात फिर्याद दाखल केली. यावरून देवरुख पोलिसांनी संतोष काशिनाथ पड्याळ (वय ५०, रा. ताम्हाने) याला ताम्हाने ते वांद्री मार्गावरील कानरकोंड येथे अटक केली. त्याच्याकडून ६० हजार रुपये किमतीच्या बिबट्याच्या नखांसह दोन पंजे, १० हजार रुपये किमतीचे बिबट्याचे दोन दात, ३५ हजार रुपये किमतीची ॲक्‍टिव्हा दुचाकी व ५०० रुपये किमतीचा नोकिया कंपनीचा मोबाईल पोलिसांनी जप्त केला. त्याच्यावर वन्यजीव संरक्षण अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याला देवरूख न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश बाईंग करत आहेत. हेही वाचा - ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या निमित्ताने सावंतवाडीत नवमतदार वाढले - संपादन - स्नेहल कदम

