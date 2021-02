गावठी दारूविक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले ; हातभट्टीवर धाड, दीड लाखाचा मुद्देमाल जप्त

चिपळूण (रत्नागिरी) : तालुक्‍यातील बोरगाव येथे हातभट्टीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नुकतीच धाड मारून 1 लाख 50 हजार 800 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यामध्ये रिक्षाचा समावेश आहे. या कारवाईने गावठी दारूधंदा करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत हातभट्टी निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत उपअधीक्षक व्ही. व्ही. वैद्य यांनी अवैध दारू विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. या अंतर्गत गेल्या महिन्यात गावठी दारूधंद्यासह गोवा बनावटीच्या दारूचा मोठा साठा व मुद्देमाल जप्त केला होता. बोरगाव येथे हातभट्टी सुरू असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली. यानुसार विभागीय उपआयुक्त वाय. एम. पवार, अधीक्षक डॉ. बी. एच. तडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक व्ही. व्ही. वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथक व चिपळूण कार्यालयाने संयुक्तपणे धाड टाकली. हेही वाचा - ब्रेकिंग : पोलिस उप निरीक्षक लाचलुचपतच्या जाळ्यात यावेळी गावठी दारू रसायन व दारूच्या कॅनने भरलेली तीन चाकी रिक्षा असा एकूण 1 लाख 50 हजार 800 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई उपअधीक्षक व्ही. व्ही. वैद्य, चिपळूणचे निरीक्षक सुरेश पाटील, भरारी पथकाचे उपनिरीक्षक किरण पाटील, निखिल पाटील, जवान विशाल विचारे, मिलिंद माळी, सागर पवार, निनाद सुर्वे, सावळाराम वड, अतुल वसावे, अर्षद शेख यांनी केली. या प्रकरणी यशवंत हळदणकर व सोमा आग्रे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. संपादन - स्नेहल कदम

