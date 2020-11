'राणेंच्या पराभवाला कारणीभूत असलेल्यांनी आता फक्त अस्तित्वाचीच काळजी करायची'

कुडाळ (सिंधुदुर्ग) : संजय पडते, सतीश सावंत ही आधीच हद्दपार झालेली टोळी आहे. राणेंच्या पराभवाला कारणीभूत असलेल्यांनी आता फक्त राजकीय अस्तित्वाचीच काळजी करावी, असा इशारा येथील भाजप मंडल अध्यक्ष विनायक राणे यांनी दिला. राणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, की ज्यांची राजकीय ओळख हीच नारायण राणे नावाच्या सूर्यामुळे आहे. संजय पडते, सतीश सावंत यांच्यासारख्यांना नियती कधीच माफ करणार नाही. राणे ही व्यक्ती नव्हे तर विकासाचा विचार आहे. त्यामुळे त्यांच्या-बाबतचा द्वेष तुमच्यावरच पलटणार आहे. राणे यांचा पराभव झाला तेव्हा त्यांच्या प्रचाराची धुरा याच संजय पडते आणि सतीश सावंत यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली होती. काळाच्या ओघात सूर्याजी पिसाळ उघडे पडले आहेत. वास्तविक हे जर सच्चे असते तर या पराभवाची जबाबदारी घेऊन त्यांनी राजकारणातुन संन्यास घेऊन घरात बसायला हवे होते; पण हाव सुटलेल्या पिसाळांना थार कुठला होतोय? राणे

यांच्या सोबत ज्या सन्मानाने वावरत होता तो आज तुम्हाला मिळतोय का हे स्वतःलाच विचारा आणि मगच तोंड वर करून फिरा. राणेंना हद्दपार करण्याच्या गोष्टी करणाऱ्या सतीश सावंतांना तर यापूर्वीच कणकवलीतुन एकदा आणि त्यांच्या आंब्रड मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा लोकांनी हद्दपार करून टाकलेलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेतून त्यांची हद्दपारीही अशीच निश्‍चित आहे. संजय पडते यांना तर तिकडे पार देवगडचे जिल्हाध्यक्ष पद देऊन पक्षाने इकडे त्यांच्या होमटाऊनमध्ये डोक्‍यावर वैभव नाईकांना आणून बसवले आहे. हाच तुमच्यावर असलेला विश्‍वास. हेही वाचा - विरोधकांनी भाजपचा धसका घेतलाय ; विकास केल्यानेच माझी बदनामी - नाईकांनी राजीनामा द्यावाच ! वैभव नाईक यांनी २०२४ च्या गमजा मारण्याची काही गरजच नाही, हिंमत असेल तर आताच राजीनामा देऊन मैदानात उतरुन दाखवावे. कुडाळ मालवणमधून नाही त्यांचा बाडबिस्तारा गुंडाळून पार्सल कणकवलीत पाठवल तर राजकारण सोडेन. हिंमतीच्या बाता करणाऱ्या आमदार नाईक यांनी राजीनामा द्यावाच, असे आव्हान राणे यांनी केले आहे. संपादन - स्नेहल कदम

