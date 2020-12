मगरींच्या वास्तव्याने गावकरी हैराण ; पकडणेही झाले कठीण

बांदा (सिंधुदुर्ग) : बांदा-आरोसबाग येथील तेरेखोल नदीपात्रात भल्या मोठ्या मगरीचे वास्तव्य असून ही मगर होडीतून प्रवास करणाऱ्या व पुलाचे बांधकाम करणाऱ्या कामगारांवर हल्ला करण्याच्या उद्देशाने जवळ येण्याचा प्रयत्न करत असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या मगरीचा वनखात्याने तत्काळ बंदोबस्त करावा, अशी मागणी आरोसबागवासीयांतून होत आहे. आरोसबाग नदीपात्रात मगरींचे वास्तव्य मोठ्या संख्येने आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एका भल्यामोठ्या मगरीचा वावर याठिकाणी आहे. आरोसबागवासीयांना बांदा शहरात येण्यासाठी नदीपात्रात होडीतून प्रवास करावा लागतो. याठिकाणी पुलाचे काम देखील युद्धपातळीवर सुरू आहे. मगर माणसांच्या जवळ येण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असल्याने या मगरीचा त्रास स्थानिकांबरोबरच पुलाचे काम करणाऱ्या कामगारांना देखील होत आहे. याबाबत स्थानिकांनी बांदा वनपाल अनिल मेस्त्री यांना संपर्क साधून मगरीचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली होती. हेही वाचा - नोकरीच्या हमखास संधीमुळे व्यावसायिक शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल - पकडणे कठीण वनपाल मेस्त्री यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह याठिकाणी भेट देत पाहणी केली. त्यावेळी नदीपात्र खोल व विस्तीर्ण असल्याने पाण्यात जाऊन मगरीला पकडणे कठीण असल्याचे सांगितले. ज्यावेळी मगर तीरावर पहुडलेली असेल, त्यावेळी मगरीला पकडण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन मेस्त्री यांनी दिले. संपादन - स्नेहल कदम

