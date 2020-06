सावधान ! चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर 3 जूनला रत्नागिरीत संचार बंदी...

रत्नागिरी - चक्रीवादळामुळे जिल्हयाच्या किनारपट्टीलगतचा भाग वगळता अन्य भाग ही प्रभावित होवू शकतो. त्यामुळे जिल्हयातील नागरिकांची जिवित व वित्त हानि होवू नये यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम - 2005 चे कलम 34 अन्वये संचार बंदी लागू केली आहे. समुद्रामध्ये जावु नये दिनांक 03 जून 2020 रोजी लोकांना त्यांच्या अत्यावश्यक सेवा विषयक बाबीसाठी वगळून अन्य कोणत्याही गोष्टीसाठी जिल्हयात एका ठिकाणावरुन दुसऱ्या ठिकाणी संचार करणेस या आदेशान्वये बंदी आणत आहे. सदर कालावधीत लोकांना घराबाहेर पडण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.मच्छीमार व अन्य व्यक्तींनी समुद्रामध्ये जावु नये. अशी घ्या काळजी... घर मोडकळीस आलेल्या स्थितीमध्ये असेल किंवा कच्च्या स्वरुपाचे असेल तर तात्काळ उंचावरील ठिकाणी किंवा सुरक्षीत स्थळी आवश्यक साधनसामुग्री सोबत घेवुन स्थलांतरीत व्हावे.

घराच्या अवती भवती वादळामुळे कोणत्या वस्तु, विेजेचे खांब किंवा तारा, झाडे इ. पडण्याची शक्यता असल्यास अशा वस्तुंपासून लांब रहावे. आपले पशुधन व अन्य पाळीव प्राणी यांना अगोदरच सुरक्षित स्थळी हलवावे. केरोसीनवर चालणारे बंदिस्त दिवे (कंदिल) बॅटरी, गॅसबत्ती, स्टोव्ह, काडीपेटी, या वस्तु उजेड व खाद्यपदार्थ बनवण्यासाठी उपलब्ध ठेवाव्यात. वाचा - ...त्यामुळे मी रात्रभर झोपलो नाही ; नितेश राणेंनी पुढे आणले आहे धक्कादाय सत्य हवामान खात्याकडून मिळणारे इशारे समजण्यासाठी जवळ रेडिओ बाळगावा. त्यासाठी काही जास्त बॅटऱ्या जवळ ठेवाव्यात.

सोबत आवश्यक अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी, औषधे जवळ ठेवावे.

मच्छिमारांनी आपल्या बोटींचे नुकसान होवु नये म्हणुन त्यांना सुरक्षितपणे बांधुन ठेवण्याबाबत योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. तर इथे संपर्क साधावा... अतिवृष्टी व चक्रीवादळ याचा एकत्रित फटका टाळण्यासाठी समुद्र किनारी व नदीकिनारी राहणा-या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी. ग्रामकृतीदलाच्या सुचनेनुसार व जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार सुरक्षित उपाययोजना कराव्यात. मदत आवश्यक असल्यास आपले ग्रामपंचायत, तहसिलदार कार्यालय, जिल्हा नियंत्रण कक्ष दुरध्वनी क्रमांक 02352- 226248, 222233 वर संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

Web Title: curfew in Ratnagiri on tomorrow in the wake of the cyclone