Dapoli Crime : जालगाव येथे जन्मदात्या आई-वडिलांवर मुलाचा कुऱ्हाडीने हल्ला; वडिलांच्या डोक्यावर व हातावर घाव

दापोली - तालुक्यातील जालगाव-पांगारवाडी येथे दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाही म्हणून जन्मदात्या आई-वडिलांवर त्यांच्या मुलाने कुऱ्हाड व काचेच्या बाटलीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. २३) दुपारी घडली. या हल्ल्यात मधुकर आग्रे आणि त्यांच्या पत्नी अनिता आग्रे हे दोघे जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते परंतु त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचाराकरिता रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..दापोली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी दुपारी २:१५ च्या सुमारास ही घटना आग्रे यांच्या राहत्या घरी घडली. त्यांचा मुलगा सुनील आग्रे (वय-४०) याने आई अनिता आग्रे (वय-६०) हिच्याकडे दारू पिण्यासाठी म्हणून पैसे मागितले ज्यावेळेस त्यांनी नकार दिला. त्याचा या मुलाने मनात राग धरून आई ज्यावेळेस तोंड धुण्यास जात होती त्यावेळी त्याच्या एका हातात काचेची बाटली व दुसऱ्या हातात कुऱ्हाड होती..त्याचवेळी पैसे देत नाही म्हणून तुम्हाला आता जिवंत सोडणार नाही असे उद्गार काढत आईच्या डोक्यावर काचेच्या बाटलीने वार केला. तसेच हातात असलेली कुऱ्हाड देखील आईवर उगारून तुम्हाला आता ठार मारून टाकतो असे म्हणत शिविगाळ केली. एवढ करून न थांबता तो पडवीत बसलेले वडिल मधुकर नारायण आग्रे यांच्याकडे धावत जाऊन डोक्यावर व हातावर कुऱ्हाडीने हल्ला केला..या हल्ल्यात दोघांच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी दुखापत झाली आहे. घटनेनंतर जखमी मधुकर व अनिता आग्रे यांना तातडीने दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती व दुखापतींचे गांभीर्य लक्षात घेता पुढील उपचारासाठी त्यांना रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आली असल्याची माहिती येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली..भरदिवसा घरातच घडलेल्या या घटनेमुळे जालगाव परिसरात खळबळ उडाली. हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, अधिकृत पंचनामा व पोलिस तपासानंतर त्याबाबत माहिती समोर येणार आहे.दरम्यान, पोलिसांनी सुनील आग्रे याला रात्री उशिरा ताब्यात घेतले असून, दापोली पोलिसांकडून घटनेचा पंचनामा करण्यात आला असून पुढील तपास पो. उप निरीक्षक राजकुमार यादव करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.