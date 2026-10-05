कोकण

Dapoli Projects,: तीन प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांचा तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा; दाभोळ अणुऊर्जा, चिखलगाव बॉक्साइट व देवके नवेनगर प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी!

Dapoli Projects, Nuclear Power, Bauxite Mining; दाभोळ अणुऊर्जा, चिखलगाव बॉक्साइट मायनिंग आणि देवके नवेनगर प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करत ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. शेती, बागायती, पाणी, पर्यावरण आणि मत्स्यव्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
Villagers from Dapoli protest against the proposed nuclear power, bauxite mining and Navenagar projects at the tehsil office.

Villagers from Dapoli protest against the proposed nuclear power, bauxite mining and Navenagar projects at the tehsil office.

esakal

राधेश लिंगायत
Updated on

दापोली, : दापोली तालुक्यातील दाभोळ (आघारी-भिवबंदर) अणुऊर्जा प्रकल्प, चिखलगाव येथील बॉक्साइट मायनिंग प्रकल्प आणि देवके येथील नवेनगर प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी आज दापोली तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. शेती-बागायती, जलस्रोत, पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय आणि गावांच्या अस्तित्वावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करीत हे प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली. याबाबतचे निवेदन तहसीलदारांकडे सादर करण्यात आले

Loading content, please wait...
Project
Dapoli
Agriculture Power
dapoli news
nuclear
Marathi News Esakal
www.esakal.com