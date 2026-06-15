Kokan: दापोलीत भूमिगत वीज वाहिनी प्रकल्पावर ग्रामस्थांचा संताप; उखडलेले रस्ते, तुंबलेले नाले आणि पावसाळ्यापूर्वी वाढलेली धास्ती

राधेश लिंगायत दापोली: निसर्ग चक्रीवादळानंतर वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भूमिगत विद्युत वाहिनी प्रकल्पाच्या कामामुळे दापोली तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिकांना नव्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेले रस्ते, गटारे आणि नाले दुरुस्त न करताच तसेच सोडण्यात आल्याने पावसाळ्याच्या तोंडावर अपघाताची भीती निर्माण झाली असून, महावितरण कंपनी आणि संबंधित ठेकेदाराच्या कामकाजावर ग्रामस्थांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..सन २०२० मध्ये झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळात कोकणातील वीज वितरण यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. किनारपट्टीवरील अनेक गावे दीड ते दोन महिने अंधारात राहिली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने समुद्रालगतच्या गावांमधील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. गेल्या अनेक महिन्यांपासून दापोली तालुक्यातील विविध गावांमध्ये हे काम सुरू आहे..MSRTC Fine: एसटी बस चुकीच्या ठिकाणी थांबवली तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करणार! MSRTC चा मोठा निर्णय, काय कारवाई होणार?.मात्र, या कामाची अंमलबजावणी अत्यंत निष्काळजीपणे होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून त्यांची योग्य प्रकारे डागडुजी करण्यात आलेली नाही. आंजर्ले-मुर्डी परिसरातील ग्रामस्थांनी आंदोलन केल्यानंतर रस्त्याची केवळ वरवरची दुरुस्ती करण्यात आली. तर हर्णै येथील मुख्य रस्ता अद्यापही खड्डेमय असून मोठमोठे खड्डे आणि वर आलेले दगड यामुळे वाहनचालकांना धोका निर्माण झाला आहे..पावसाळा सुरू झाल्यानंतर या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही ठिकाणी विद्युत वाहिनी टाकल्यानंतर भुसभुशीत माती तशीच टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला वाहन गेल्यास चाके रुतण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.मुरूड परिसरात तर गटाराच्या खालून विद्युत वाहिनी टाकण्यात आल्याने गटारांची खोली कमी झाली आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा न झाल्यास हे पाणी थेट नागरिकांच्या घरांमध्ये शिरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच पाखाडी मार्गांवर पाणी साचल्यास कर्दे आणि मुरूड येथील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे..खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित भाग पूर्ववत करून देण्याच्या अटीवरच कामाला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, ठेकेदाराने या अटींचे पालन केले नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याबाबत महावितरणकडे वारंवार तक्रारी, निवेदने आणि आंदोलने करूनही दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे.भूमिगत विद्युत वाहिनीचे काम आवश्यक आहे; मात्र त्यासाठी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागू नये. रस्ते, गटारे आणि सार्वजनिक सुविधा पूर्ववत करण्याची जबाबदारी महावितरण आणि ठेकेदाराने पार पाडावी. अन्यथा सर्व गावांतील नागरिक एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा आंजर्ले गावचे ग्रामस्थ भास्कर जोशी यांनी दिला आहे..Mahabaleshwar Water Shortage : महाबळेश्वर-पाचगणीवर मोठं संकट! 'वेण्णा लेक'ने गाठला तळ; केवळ 50 ते 52 दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा शिल्लक, पाऊस लांबल्यास काय होणार?.महावितरणच्या ठेकेदाराने केलेल्या कामामुळे आमची चिंता वाढली आहे. पावसाळ्यात दरवर्षी या परिसरात पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होते. मात्र यावेळी नाल्यांची खोलीच कमी करण्यात आली असून, वायरचे मोठमोठे बंडल अजूनही नाल्यांमध्ये पडून आहेत. पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. मुसळधार पाऊस झाला तर हे पाणी थेट आमच्या अंगणात आणि घरात शिरण्याची भीती आहे. आम्ही याची कल्पना संबंधित प्रशासनाला देत आहोत, मात्र वेळीच उपाययोजना झाली नाही तर मोठे नुकसान होऊ शकते. नागरिकांच्या जीविताशी आणि मालमत्तेशी खेळ करणारे असे दर्जाहीन काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई झाली पाहिजे. महावितरणने तातडीने लक्ष घालून नाले पूर्ववत करावेत, अन्यथा पावसाळ्यातील परिस्थितीला सर्वस्वी महावितरण जबाबदार राहील ; असे दापोली भाजपचे सरचिटणीस विवेक भावे यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.