कोकण

Kokan: दापोलीत भूमिगत वीज वाहिनी प्रकल्पावर ग्रामस्थांचा संताप; उखडलेले रस्ते, तुंबलेले नाले आणि पावसाळ्यापूर्वी वाढलेली धास्ती

Underground Power Cable Project Creates New Challenges: दापोलीतील भूमिगत वीज वाहिनी प्रकल्पामुळे रस्ते, गटारे आणि नाले उघडे पडले आहेत. महावितरण प्रकल्प, दापोली रस्ते, पावसाळी धोका यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढली असून अपघात आणि पाणी साचण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राधेश लिंगायत

दापोली: निसर्ग चक्रीवादळानंतर वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भूमिगत विद्युत वाहिनी प्रकल्पाच्या कामामुळे दापोली तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिकांना नव्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेले रस्ते, गटारे आणि नाले दुरुस्त न करताच तसेच सोडण्यात आल्याने पावसाळ्याच्या तोंडावर अपघाताची भीती निर्माण झाली असून, महावितरण कंपनी आणि संबंधित ठेकेदाराच्या कामकाजावर ग्रामस्थांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Project
Dapoli
Bad Road
Road conditions and repairs