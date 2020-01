आता मराठी शाळेत वाजणार नाही आयटम सॉंग....

रत्नागिरी - जिल्हा परिषद शाळांत आयोजित वार्षिक स्नेहसंमेलनात मराठी किंवा हिंदी आयटम साँगला बंदी घालण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने यांनी घेतला आहे. तशा सूचना सर्व शाळांना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील कला संस्कृती अबाधित रहावी यासाठी हा अनोखा निर्णय घेण्यात आल्याचे बने यांनी सांगितले. हा निर्णय अडीच हजार शाळांसाठी लागू करण्यात आला आहे. निर्णय सर्व शाळेत राबवण्याच्या सूचना शाळेच्या चालू शैक्षणिक वार्षिक नियोजनात,कोणत्याही समारंभात हिंदी किंवा मराठी आयटम साँगवर नाचण्यास विद्यार्थ्याना परवानगी असणार नाही. या निर्णयाचे पालक आणि शिक्षकांनी सुद्धा स्वागत केलं आहे. या आगळ्यावेगळ्या निर्णयाने रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची चर्चा राज्यात सुरू आहे.

शाळांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसंगी श्री.बने प्रमुख अतिथी म्हणून गेले होते. लहान वयात मुलांवर चांगले संस्कार होणे आवश्यक असल्याचे त्यावेळी त्यांना प्रकर्षाने जाणवले. निर्णय नाही पाळला तर कार्यवाही करा त्यानंतर त्वरित जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यावर विचार विनिमय केला. तसेच आयटम सॉंग वर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्व शाळेत राबवण्याच्या सूचना दिल्या. याची अमलबजावणी त्वरित करा असेही शिक्षणाधिकाऱ्या ना सूचित केले आहे.शिक्षणाधिकारी निशा वाघमोडे यांनी तत्काळ नोटीस काढून अडीच हजार शाळेत याची कार्यवाही करा अशा सूचना दिल्या आहेत.

Web Title: Decision to ban Marathi or Hindi item song at an annual function held at Zilla Parishad schools in ratngagiri