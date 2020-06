मद्यविक्रीत गतवर्षीच्या तुलनेत दीड कोटीची घट 

रत्नागिरी - कराच्या रुपात शासनाला मोठा महसूल देणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला टाळेबंदीचा मोठा फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील मद्यविक्रीला मोठा फटका बसला आहे. गतवर्षीच्या एप्रिल व मे या दोन महिन्याच्या आकडेवारीचा विचार करता यावर्षी मद्यविक्री निम्म्यावर आली आहे. एप्रिल 2020 मध्ये तर शुन्य मद्यविक्री झाल्याची नोंद आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये उत्पादन शुल्क विभागाचा अर्थात शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. शासनाला कराच्या माध्यमातून सुमारे 10 ते 12 कोटी रुपये महसूल राज्य उत्पादन शुल्क विभाग देते. मात्र लॉकडाउनचा मोठा फटका या विभागाला बसला आहे. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी केलेल्या चार टप्प्यातील लॉकडाउनमुळे बार, वाईन शॉप आदी बंद आहेत. लॉकडाउनच्या चौथा टप्पा मद्य विक्रीला काही अटी मुभा देण्यात आली. 2018-19 या आर्थिक वर्षात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला सुमारे 10 कोटी 12 लाख 82 हजार 922 रुपये इतका महसूल मिळाला होता. 2019-20 या चालू आर्थिक वर्षामध्ये 8 कोटी 62 लाख 89 हजार 965 रुपये इतका महसूल जमा झाला आहे. या आकडेवारीनुसार गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे दीड कोटी रुपयांची घट झाली आहे. दोन महिन्यात 9 लाख 20 हजार 774 लिटर मद्यविक्री

लॉकडाऊनमुळे एप्रिल व मेमध्ये सर्वात जास्त फटका बसला आहे. एप्रिल व मे 2019 मध्ये 21 लाख 63 हजार 48 लिटर मद्यविक्री झाली होती. 2020 मधील एप्रिल व मे या दोन महिन्यात केवळ 9 लाख 20 हजार 774 लिटर मद्यविक्री झाली आहे. मागील वर्षीच्या एप्रिल व मे च्या आकडेवारीनुसार 5 लाख 26 हजार 120 लिटर देशी दारूची विक्री झाली होती. 4 लाख 97 हजार 192 लिटर देशी बनावटीच्या विदेशी मद्याची विक्री, 11 हजार 155 लिटर वाईनची विक्री, तर 11 लाख 28 हजार 581 लिटर बिअरची विक्री झाली होती. एप्रिल व मे 2020 मधील मद्य विक्रीच्या आकडेवारीनुसार 1 लाख 97 हजार 380 लिटर देशी दारूची विक्री, 1 लाख 82 हजार 314 देशी बनावटीच्या विदेशी मद्याची विक्री, 8 हजार 183 वाईनची विक्री, तर 5 लाख 32 हजार 897 बिअरची विक्री झाली आहे. जवळपास 50 टक्‍क्‍याहून अधिकची घट चालू वर्षात झाल्याने महसुलामध्येही तेवढी घट झाली आहे.



