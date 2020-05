शिक्षकांना दिलेली क्वारंटाईन कक्षाची ड्युटी `ही` हवी

ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) - जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या कोरोना ड्युटीबाबत अनेक तक्रारी आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती व जिल्ह्यातील महिला शिक्षिकांचे प्रमाण हे 60 टक्के पेक्षा जास्त असल्याने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न उद्‌भवतो. म्हणून क्वारंटाईन कक्षाची ड्युटी सकाळी आठ ते रात्री आठ ही रद्द करुन सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीने केली आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांना निवेदन देण्यात आल्याचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पाताडे यांनी सांगितले. त्यांनी म्हटले आहे की, लॉकडाऊनपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर गेलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करू नये. त्यांच्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कोरोनाविरुध्दच्या लढाईसाठी घेण्यात आले आहे, त्यांना विमा संरक्षण, आवश्‍यक किट देणे गरजेचे आहे. येथे कोरोना ड्युटी करताना नानासाहेब कोरे या शिक्षकाला एका ट्रकने उडवून दिले ही घटना दुर्दैवी आहे. प्रशासन त्याला जबाबदार आहे. हे लक्षात घेऊन दारू दुकान ड्युटी, रेशन दुकान ड्युटी अशी कामे देण्यात येऊ नयेत. शिक्षकांची प्रतिष्ठा राखली जाईल, अशी कामे देण्यात यावीत. आजारी असलेले, 50 वर्षावरील, गर्भवती व लहान मुलं असलेल्या महिला, दूरवर राहणाऱ्या महिला यांना याकामी घेण्यात येऊ नये. महिला शिक्षक, कर्मचारी यांना सक्ती करू नये. याबाबत शिक्षक भारती संघटनेचे प्राथमिक व माध्यमिक जिल्हा पदाधिकारी आणि इतर संघटनांचे पदाधिकारी यांच्याशी संयुक्त बैठक घेऊन सन्मानजनक तोडगा काढावा, अशी लेखी मागणी कपिल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देऊन केली आहे, अशी माहिती पाताडे यांनी दिली आहे.



