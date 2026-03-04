कोकण

Dapoli News : हर्णे बंदराला सागरी रो-रो सेवेचा थांबा देण्याची मागणी

दापोली तालुक्यात रेल्वे मार्गाची सुविधा नसल्याने नागरिकांना मुंबईसह इतर शहरांमध्ये जाण्यासाठी प्रामुख्याने रस्ते किंवा सागरी मार्गावर अवलंबून राहावे लागते.
राधेश लिंगायत
दापोली - मुंबई ते विजयदुर्ग दरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या सागरी रो-रो सेवेला दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदर येथे थांबा देण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

