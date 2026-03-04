Dapoli News : हर्णे बंदराला सागरी रो-रो सेवेचा थांबा देण्याची मागणी

दापोली - मुंबई ते विजयदुर्ग दरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या सागरी रो-रो सेवेला दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदर येथे थांबा देण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..मुंबई–कोकण प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र सागरी मंडळ मार्फत मुंबई ते विजयदुर्ग ही रो-रो सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेमुळे सागरी वाहतुकीचा प्रभावी पर्याय उपलब्ध झाला असून प्रवाशांना तसेच वाहनधारकांना मोठी सुविधा मिळत आहे..राज्यमंत्री कदम यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदर येथे सध्या जेट्टीचे बांधकाम सुरू असून भविष्यात येथे सागरी वाहतुकीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत..दापोली तालुक्यात रेल्वे मार्गाची सुविधा नसल्याने नागरिकांना मुंबईसह इतर शहरांमध्ये जाण्यासाठी प्रामुख्याने रस्ते किंवा सागरी मार्गावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे मुंबई–विजयदुर्ग रो-रो सेवेला हर्णे बंदर येथे थांबा दिल्यास दापोली तालुक्यासह परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले आहे..कोकणातून मुंबईकडे रोजगारासाठी जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी सागरी मार्ग अधिक सोयीचा ठरेल. यामुळे प्रवासाचा कालावधी कमी होण्यास मदत होईल तसेच स्थानिक स्तरावर सागरी वाहतुकीला चालना मिळेल. पर्यटन, मासेमारी व अन्य व्यावसायिक उपक्रमांनाही या निर्णयामुळे बळकटी मिळू शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे..मुंबई ते विजयदुर्ग रो-रो सेवेला हर्णे बंदर (ता. दापोली) येथे थांबा देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे केली असून या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.