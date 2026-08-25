कोकण

Devgad Fishing Boats: समुद्र खवळला; नौका देवगडात; यंत्रणा सतर्क; मासेमारी ठप्प, हंगामाच्या प्रारंभीच तडाखा

Rough Sea Forces Fishing Boats to Take Shelter at Devgad: वादळी वारे आणि उंच लाटांमुळे समुद्र खवळल्याने गुजरातसह विविध भागांतील ६० हून अधिक मासेमारी नौकांनी देवगड बंदरात आश्रय घेतला आहे.
Devgad Fishing Boats

Devgad Fishing Boats

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देवगड: वादळी वारा आणि समुद्रातील खराब वातावरण यामुळे सुरक्षितता म्हणून गुजरातमधील ६० सह विविध भागांतील तसेच स्थानिक आणि जिल्ह्याच्या किनारी भागातील मच्छीमारी नौका येथील बंदरात आश्रयासाठी दाखल झाल्या आहेत. यामुळे स्थानिक सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट झाली आहे.

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