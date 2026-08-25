Devgad Fishing Boats: समुद्र खवळला; नौका देवगडात; यंत्रणा सतर्क; मासेमारी ठप्प, हंगामाच्या प्रारंभीच तडाखा

देवगड: वादळी वारा आणि समुद्रातील खराब वातावरण यामुळे सुरक्षितता म्हणून गुजरातमधील ६० सह विविध भागांतील तसेच स्थानिक आणि जिल्ह्याच्या किनारी भागातील मच्छीमारी नौका येथील बंदरात आश्रयासाठी दाखल झाल्या आहेत. यामुळे स्थानिक सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट झाली आहे. .देवगड बंदर अत्यंत सुरक्षित असे नैसर्गिक बंदर आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात किंवा ज्या वेळी समुद्रात वादळसदृश स्थिती निर्माण होऊन मासेमारी करणे असुरक्षित वाटते, अशा वेळी या बंदरात नौका आश्रयासाठी येतात. सद्यःस्थितीत समुद्रात मोठ्या प्रमाणात वारे आणि उंच लाटा उसळत असल्यामुळे मासेमारी करणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळेअशा नौकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाने तात्पुरता आश्रय दिला आहे..संकटात धावून आला ‘लालबागचा राजा’! भुलेश्वरचा राजा मंडळाला ११ लाख, तर मृतांच्या कुटुंबीयांनासाठीही आर्थिक मदत जाहीर.बाहेरून आलेल्या नौकांची मत्स्यव्यवसाय विभागाने नोंदी व तपासणी सुरू केली आहे. समुद्रातील हवामान पूर्वपदावर आल्यानंतर नौका समुद्रात परत जातील. दरम्यान, राज्यातील यंदाच्या मासेमारी हंगामाचा नुकताच मुहूर्त झाला असताना समुद्रातील खराब हवामानामुळे मासेमारी ठप्प झाली आहे..Kagal Farmer Accident: एकोंडीत विजेच्या धक्क्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू; गायींना चारा घालण्यासाठी वैरणीच्या मशीनमध्ये कुट्टी करताना घडली घटना."समुद्रातील जोरदार वारा आणि उंच लाटांमुळे खोल समुद्रात जाणे धोकादायक ठरत होते. त्यामुळे गुजरात येथील मासेमारी नौकांनी बंदरात आश्रयासाठी विनंती केली होती. नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर ६० पेक्षा अधिक नौकांना बंदरात प्रवेश दिला आहे."- किरण वाघमारे, अंमलबजावणी अधिकारी तथा परवाना अधिकारी, देवगड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.