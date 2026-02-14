Devgad Hapus : देवगड हापूसचा मोहोर काही दिवसांत काळवंडला; हवामान बदल की अज्ञात संकटाने बागायतदारांच्या आशा हिरावल्या?

देवगड : यंदा देवगड हापूसचा मोहोर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आणि कमी काळात गळून पडला कसा? या प्रश्नाने सिंधुदुर्गातील बागायतदार प्रचंड अस्वस्थ आहेत. हवामान बदल, किडीचा प्रादुर्भाव ही पारंपरिक कारणे दिली जात असली तरी इतक्या कमी वेळात शेकडो एकर वरील बागाच्या बागांमध्ये मोहोर गळून करपून जाण्याचा गेल्या काही वर्षांतील हा पहिलाच प्रकार आहे. या मागचे खरे कारण शोधून काढण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. या संकटामुळे जिल्ह्यातील बागायतदार संघटित होत आहेत..यंदा सुरूवातीला हापूस कलमांना मुबलक मोहोर आल्याने नव्या हंगामाच्या अनुषंगाने बागायतदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या खऱ्या; मात्र अचानक मोहोर गळ सुरू झाल्याने बागायतदारांची घोर निराशा झाली. यामुळे आर्थिक संकटात सापडण्याची चाहूल लागताच शासनाचे दार ठोठावण्यासाठी संघटित शक्ती उभारण्यासाठी तालुक्यातील बागायतदारांनी पुढाकार घेतला. त्यामुळे यंदा अस्मानी संकटात सापडलेल्या ‘देवगड हापूस’नेच बागायतदार शेतकऱ्यांना संघटित केल्याचे चित्र आहे..थंडीमुळे हापूस कलमांवर बहारली मोहोर.अर्थात यावेळीचे संकट सर्वार्थाने वेगळे आहे. ऐन भरात असलेला हंगाम अचानक उद्ध्वस्त झाला. याचे कारण नेमके काय हे बागायतदारांना समजण्याच्या पलीकडे गेले आहे.अनियंत्रित कीडरोग आणि बदलते हवामान हे कारण सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्ष मोहोर नुकसानीचे स्वरूप खूप गंभीर आहे. त्यामुळे यामागे आणखी कोणते कारण नाही ना असा प्रश्न बागायतदारांना अस्वस्थ करत आहे..‘देवगड हापूस’ म्हणून जगभरात हापूसची ओळख वाढत आहे. हापूस आंबा, काजू याकडे कोकणातील व विशेषतः सिंधुदुर्गातील नगदी पीक म्हणून पाहिले जाते. यामध्ये देवगड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन देणारे आंबा फळपीक आहे. सिंधुदुर्गात उत्पादित होणार्या हापूस उत्पादनापैकी सुमारे ५० टक्केपेक्षा अधिक आंबा देवगड तालुक्यातून उत्पादित होतो. उत्कृष्ट दर्जा, प्रत, चव आणि लागवडीपासून लवकर पीक हाती येण्याच्या गुणधर्मामुळे हापूसची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली गेली. .Sindhudurg Farmer : उष्णतेचा चटका आणि ढगांची दाटी! दोडामार्गात काजू-आंबा मोहोर कोमेजून बागायतदार चिंतेत.देवगड तालुक्याच्या आंबा लागवडीचा इतिहास तसा जुना आहे. येथील हवामान, जमिन आंबा लागवडी योग्य असून येथील वातावरणही त्याला पोषक असे आहे. शासनाच्या योजनांचा फायदा उठवत तालुक्यातील बहुतांशी भाग आंबा कलमांनी व्यापला आहे. पडिक जमिनीची साफसफाई करून तेथे आंबा बागा वसवण्यात आल्यामुळे गेल्या काही वर्षात आंबा लागवड वाढली. आंबा क्षेत्रातही प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाऊ लागला. .विशिष्ट चव, गुणधर्म यामुळे ‘देवगड हापूस’ ने एक विशिष्ट उंची गाठल्याने गेल्या काही वर्षात आंबा क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार झाला. डोंगर उतारावरील जागी आंबा बागा बहरल्या आणि बघता बघता सर्वत्र आंबा लागवडीचे चित्र दिसू लागले. येथील ‘देवगड हापूस’ ही ओळख आज जगप्रसिद्ध आहे. .आधुनिकतेची कास धरत व्यावसायिक तत्वावर आंबा पीक घेतले जावू लागले. आंबा व्यवसाय हा तालुक्याची आर्थिक नाडी म्हणून ओळखली जावू लागली; मात्र अलीकडील काही वर्षात हापूस आंबा पीक समस्यांच्या गर्तेत सापडण्यास सुरूवात झाली. अवकाळी पाऊस, बदलते हवामान, कीडरोग यांचा सातत्याने पिकाला आणि पर्यायाने हापूस बागायतदारांना सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे..येथील किनारपट्टीलगतच्या आंब्यामध्ये असलेला मधाळपणा आज जगभरातील ग्राहकांना आकर्षित करीत आहे. यामुळेच ‘देवगड हापूस’ या नावालाच मोठी मागणी असल्याचे दिसते. ग्लोबल वार्मिंगमुळे बदलते वातावरण, किडरोगांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे हापूस पीक अडचणीत सापडते. .दरवर्षी कमी अधिक प्रमाणात याची झळ बागायतदारांना बसत होती; मात्र तुलनेत यंदाचे अरिष्ट्य अधिकच गडद आहे. सुरूवातीला मुबलक मोहोर आल्याने आशा वाढल्या होत्या. त्यामध्ये नरफुलांची संख्या अधिक राहिल्याने निराशा झाली. थंडीमधील चढ उतारामुळे अनियंत्रित कीडरोगांचा त्रास बळावला. .त्यामुळे मोहोर काळवंडला आणि खर्च करूनही अपेक्षित पीक हाती येण्याची शक्यता दुरावली. या सर्वांमधून आर्थिक संकटात येण्याच्या शक्यतेने आंबा बागायतदार धास्तावले आणि आपोआपच संघटनशक्ती बळकट करण्यासाठी बागायतदार सरसावले..समस्यांची साखळीबागायतदारांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांमध्ये आंबा पिकावर वाढत्या रोगांचा प्रादुर्भाव, कीटकनाशके फवारणीबाबत ठोस मार्गदर्शनाची कमतरता, रोगाचे तत्काळ निदान होण्यासाठी सक्षम संशोधनाचा अभाव, छोट्या आंबा बागायतदारांना मार्गदर्शन मिळण्यातील अडचणी, आंब्यातील साक्याचे प्रमाण व त्यामुळे मागणीत होणारी घट, आंबा चोरीचे वाढते संकट त्यामुळे बाग राखण्याच्या खर्चात झालेली यांचा समावेश आहे. झालेले नुकसान खूप मोठे आहे; मात्र अचानक इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान कसे झाले हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे..अपेक्षांचा सूरबागायतदारांच्या अपेक्षांमध्ये आंब्याला हमी भाव मिळावा ही प्रमुख मागणी आहे. शिवाय स्थानिक पातळीवर आंबा विकला जावा, सिंधुदुर्गात मार्केट यार्ड व्हावे, आंबा पिकावरील रोगांचे संशोधन व्हावे, अद्ययावत प्रयोगशाळा असावी, बदलत्या हवामानाची शेतकऱ्यांना वेळीच कल्पना मिळून आंबा पीक वाचवण्यासाठी मार्गदर्शन मिळावे, आंबा प्रक्रिया उद्योगासाठी कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा व्हावा आदी मागण्या आहेत..भरपाईचे पाठबळ हवेसद्यस्थितीत आंबा सर्वेक्षण होऊन नुकसान भरपाईसाठी ठोस पावले उचलली जावीत. बागायतदार आर्थिक कोंडीत सापडण्याची शक्यता असल्याने त्यादृष्टीने आवश्यक हालचाली व्हाव्यात अशी मागणी जोर धरत आहे. केवळ हापूस पीक अडचणीत आल्याने बागायतदारच आर्थिक समस्याग्रस्त होणार नाहीत तर पुरक व्यवसाय देखील संकटात सापडू शकतात.त्यामुळे एकूणच आर्थिक साखळीच विस्कळित होण्याची दाट शक्यता असून स्थानिक बाजारपेठेवरही त्याचा थेट परिणाम शक्य आहे..किनारी भागातील वाढत्या थंडीमुळे दवाच्या प्रमाणात वाढ झाली आणि मोहोरावर बुरशीचे प्रमाण वाढून त्याचा थेट परिणाम मोहोर काळवंडण्यावर झाला. त्यामुळे छोटी आंबा फळे गळून पडली. यंदाच्या हंगामात अशी स्थिती दोनवेळा झाल्याने फलधारणा सक्षमपणे पुढे सरकली नाही. आता तिसर्या टप्यात येणाऱ्या मोहोरालाही याची बाधा होऊ शकते. कारण सद्यस्थितीत वातावरणात पुन्हा अधूनमधून धुके पसरत असल्याने दवाचे प्रमाण असते. यंदा हापूसने निराशा केली असून आर्थिक संकटाचा सामना करण्याची बागायतदारांवर वेळ आली आहे.- प्रशांत शिंदे, आंबा बागायतदार, कातवण (देवगड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 