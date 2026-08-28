Devgad Nuclear Project : देवगडमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प? नगरपंचायतीच्या सभेत प्रशासनाला विचारला जाब; 'या' मुद्द्यावरून गदारोळ

देवगड : तालुक्यातील संभाव्य अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सभेच्या पटलावर ठेवलेल्या विषयावरून प्रशासनाकडे याबाबतची काही माहिती उपलब्ध आहे का? असा प्रश्न येथील देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी उपस्थित (Devgad nuclear project latest news) केला. ज्यावेळी प्रकल्पाबाबत ठोस लेखी काही येईल त्यावेळीच याबाबत विषय ठेवा, असे सांगत ठेवलेल्या विषयालाच विरोध दर्शवला. शहराच्या घनककचरा व्यवस्थापनाचाही विषय सभेत चर्चिला गेला..येथील देवगड जामसंडे नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा नगरपंचायतीच्या सभागृहात नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मंचावर उपनगराध्यक्षा मिताली सावंत, प्रभारी मुख्याधिकारी गौरी पाटील, प्रशासकीय अधिकारी लक्ष्मण लोंढे उपस्थित होते..सभेच्या विषय पत्रिकेमध्ये ‘देवगड तालुक्यात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पास नगरपंचायतीचा अधिकृत विरोध दर्शवण्याबाबतचा ठराव मंजूर करणेबाबत विचारविनिमय करून निर्णय घेणे’ असा विषय ठेवण्यात आला होता. त्यातील ‘अधिकृत’ या शब्दावर जोर देत नगरसेविका प्रणाली माने यांनी अधिकृत म्हणजे काय? असा प्रश्न विचारला. प्रकल्पाबाबत अद्याप कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसताना थेट ठराव मांडण्याचा कसा विषय ठेवला जावू शकतो असा मुद्दा मांडला..Kolhapur Gaganbawda Highway : कोल्हापूर-गगनबावडा महामार्गावर 1,287 झाडांवर कुऱ्हाड; दुसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादनाचे निवाडे पूर्ण, जाणून घ्या कसं असेल काम?.यावर नगरसेवक सुधीर तांबे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्याचे सांगितले. तर नगराध्यक्षांनी नगरसेवकांच्या अर्जानुसार विषय ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. यावर कोणतीही ठोस माहिती प्रशासनाकडे नसताना ठरावाचा विषय घेता येणार नाही फारतर चर्चा होऊ शकते असे सांगुन माने यांनी ठरावाचा विषयच थांबवला. नगरपंचायत हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नवीन जागा भाड्याने घेणे अथवा नवीन जागेवर तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी जागेची निवड निश्चिती करण्याचा विषय चर्चिला गेला..सध्याच्या जागेबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच नगरपंचायतीच्या यापूर्वी घेतलेल्या जागेलाही विरोध झाला असल्याने यापुढे नव्याने जागा निश्चिती करताना त्याबाबत कोणाच्याही तक्रारी येणार नाहीत याची प्रथम काळजी घेण्याचे सुचवण्यात आले..शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यातील हरकतींच्या विषयावरून नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केला. प्रारूप आराखड्याला सुरूवातीला सुमारे १ हजार ३०८ इतक्या हरकती नोंदवल्या गेल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्ष सुनावणीवेळी त्यातील सुमारे ६४० हरकतदार उपस्थित होते अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली..Ratnagiri Tourism Development : भाट्ये बीचचा होणार कायापालट! 15 कोटींचा प्लॅन अन् गणपतीपुळ्याचा 102 कोटींचा विकास आराखडा 'या' तारखेपर्यंत होईल पूर्ण; उदय सामंत यांना विश्वास.शहरातील आगारालगत असलेल्या वाय जंक्शनच्या सुधारणा कामासाठी ना-हरकत दाखला देण्याच्या विषयाला मान्यता दर्शवण्यात आली. याचवेळी शहरातील अन्य भागातही अशाच पध्दतीने सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. स्थायी समितीच्या सभेवरूनही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले..गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर विविध कामांना वेगगणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या विविध भागांतील स्वच्छता करण्याचे काम सुरू आहे. डास निर्मूलन फवारणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच उत्सव काळात आठवडी बाजार आणि वाहनतळांच्या जागांची निश्चिती करून त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आल्याची माहिती प्रशासनाकडून यावेळी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.