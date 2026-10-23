Devgad Sea: ट्रॉलरला चारही बाजूंनी घेरलं अन्...! कोकणात भर समुद्रातील लुटीचा VIDEO समोर... देवगड हादरलं

देवगड : समुद्रात ट्रॉलरला घेराव घालून त्यातील मासळी लुटल्याचा कथित प्रकार समोर आला आहे. देवगड ते वेंगुर्ला सागरी हद्दीत घडलेल्या या घटनेचा थरारक व्हिडिओ समोर आल्याने मच्छीमारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. काही छोट्या नौकाधारकांकडून ट्रॉलरमधील मासळीची संघटितपणे लूट केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ट्रॉलर मच्छीमारांनी केली आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.समुद्रात ट्रॉलरला घेराव घालून मासळी लुटल्याचा आरोपसमुद्रात मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉलरमधील मासळी काही छोट्या नौकाधारकांकडून लुटली जात असल्याचा आरोप आहे. देवगड ते वेंगुर्ला या सागरी क्षेत्रात घडल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या या प्रकाराचा व्हिडिओ समोर आला आहे. भर समुद्रात ट्रॉलरला घेराव घालून मासळी लुटल्याचा हा प्रकार संघटितपणे घडल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे ट्रॉलरद्वारे मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Belgaum-Nipani-Kolhapur Railway Line : बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गासाठी 123 वर्षे प्रतीक्षा! 31 हजार पोस्टकार्ड पाठवूनही प्रकल्प रखडला; लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची अपेक्षा.देवगड पोलीस ठाण्यात निवेदनया घटनेची गंभीर दखल घेत ट्रॉलर मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाने देवगड पोलीस ठाण्यात निवेदन सादर केले आहे. संबंधित प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. समुद्रात ट्रॉलरमधील मासळी लुटली जात असल्याच्या आरोपांमुळे मच्छीमारांनी या प्रकरणात कारवाईची मागणी पुढे आणली आहे..दरम्यान, या कथित मासळी लुटीच्या घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्याने प्रकरण चर्चेत आले आहे. ट्रॉलर मच्छीमारांनी पोलिसांकडे तक्रार मांडत चौकशीची मागणी केली असून, संबंधित प्रकाराबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..५०० कोटींचं प्रकरण केंद्राकडे? मोदींना पत्र, शिंदेंच्या नेत्यांकडून फडणवीसांची भेट! जरांगेंनी उघड केलेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये ९ जण कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.