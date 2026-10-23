कोकण

Devgad Sea: ट्रॉलरला चारही बाजूंनी घेरलं अन्...! कोकणात भर समुद्रातील लुटीचा VIDEO समोर... देवगड हादरलं

Devgad Trawler Fish Loot Video: What Happened at Sea? : देवगड ते वेंगुर्ला समुद्रात ट्रॉलरला घेरून मासळी लुटल्याचा आरोप. थरारक VIDEO समोर आल्यानंतर मच्छीमारांनी पोलिसांकडे केली कारवाईची मागणी.
A video allegedly showing small boats surrounding a fishing trawler and looting its catch in the Devgad–Vengurla maritime area has prompted trawler fishermen to seek police action

A video allegedly showing small boats surrounding a fishing trawler and looting its catch in the Devgad–Vengurla maritime area has prompted trawler fishermen to seek police action

esakal

Sandip Kapde
Updated on

देवगड : समुद्रात ट्रॉलरला घेराव घालून त्यातील मासळी लुटल्याचा कथित प्रकार समोर आला आहे. देवगड ते वेंगुर्ला सागरी हद्दीत घडलेल्या या घटनेचा थरारक व्हिडिओ समोर आल्याने मच्छीमारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. काही छोट्या नौकाधारकांकडून ट्रॉलरमधील मासळीची संघटितपणे लूट केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ट्रॉलर मच्छीमारांनी केली आहे.

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