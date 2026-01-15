कोकण

Sindhudurg ZP : जिल्हा परिषद निवडणुकीत देवगडात मोठी चुरस; आरक्षणामुळे राजकीय समीकरणे बदलली

Zilla Parishad, Panchayat Samiti : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची घोषणा होताच देवगड तालुक्यात राजकीय हालचालींना वेग आला असून इच्छुकांनी चाचपणी सुरू केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड : तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदारसंघाचा निवडणूक बिगुल वाजला आहे. येत्या ५ फेब्रुवारीला मतदान, तर ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. १६ पासून नामनिर्देशपत्र दाखल करण्यास सुरुवात होणार असल्याने तालुक्यात इच्छुकांकडून चाचपणी सुरू आहे.

