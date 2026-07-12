Devkund Waterfall Tragedy: प्रशासनाचा बंदी आदेश धुडकावणे ठरले धोकादायक ; देवकुंड धबधब्याच्या डोहात बुडून दोन तरुण बेपत्ता

पाली : माणगाव तालुक्यातील भिरा-पाटणूस हद्दीतील प्रसिद्ध देवकुंड धबधब्याच्या डोहात बुडून दोन तरुण पर्यटक बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. 12) दुपारी साडेतीन च्या सुमारास घडली आहे. गोपाळ राठोड आणि विष्णू डोके (वय साधारण 23 ते 25 वर्षे) अशी डोहात बुडून बेपत्ता झालेल्या तरुणांची नावे आहेत..स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हे दोन्ही तरुण पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथील एका कंपनीत कामाला होते. पावसाळी पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी चाकण येथील कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचा एक गट देवकुंड परिसरात फिरण्यासाठी आला होता. प्रशासनाने या भागात पर्यटनाला बंदी घातली असतानाही, हा गट धबधब्याच्या परिसरात पोहोचला. येथील खोल डोहात उतरल्यानंतर पाण्याचा अंदाज न आल्याने गोपाळ आणि विष्णू हे दोन्ही तरुण पाण्यात बुडाले. सोबतच्या मित्रांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पाण्याची खोली जास्त असल्याने दोघेही डोहात बेपत्ता झाले..रविवारची संध्याकाळ होऊन अंधार पडू लागल्यामुळे तसेच दुर्गम भागातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे बचाव पथक सोमवारी (ता. 13) सकाळी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करणार आहे. असे सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेचे जिवरक्षक सागर दहिंबेकर यांनी सांगितले..विशेष म्हणजे, मानवी सुरक्षिततेचा विचार करून माणगाव उपविभागीय प्रशासनाने १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीसाठी देवकुंड धबधबा आणि परिसरात कलम १६३ अन्वये कडक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. यापूर्वीही या ठिकाणी पर्यटकांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. स्थानिक पोलिसांनी पर्यटकांना पुन्हा एकदा अशा धोकादायक ठिकाणी न जाण्याचे कडक आवाहन केले आहे..सोशल मीडियावरील 'त्या' अफवांना बळी पडू नका!सध्या इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काही ट्रॅव्हल एजंट आणि टूर अरेंज करणाऱ्यांकडून 'देवकुंड धबधबा शासनाने पर्यटनासाठी सुरू केला आहे' अशा आशयाचे रिल्स आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर फिरवले जात आहेत. मात्र, हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव या धबधब्यावर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे बंदी घातली आहे. अशा खोट्या जाहिराती देऊन पर्यटकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि त्यांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या सोशल मीडियावरील ट्रीप आयोजकांविरोधात आता कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.