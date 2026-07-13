Devkund News: देवकुंड डोहात बुडालेल्या दोन्ही तरुणांचे मृतदेह 50 फूट खोल डोहात सापडले; अवघ्या पंधरा मिनिटात रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी

अमित गवळे पाली: माणगाव तालुक्यातील भिरा हद्दीतील प्रसिद्ध देवकुंड धबधब्याच्या डोहात बुडून मृत्यू झालेल्या दोन्ही तरुणांचे मृतदेह शोधण्यात अखेर सोमवारी (ता. 13) दुपारी बारा वाजण्याच्या दरम्यान यश आले आहे. सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेचे सदस्य आणि शेलार मामा रेस्क्यू टीमच्या प्रयत्नांनंतर देवकुंडच्या अत्यंत धोकादायक आणि साधारण पन्नास फूट खोल डोहातून हे दोन्ही मृतदेह पंधरा मिनिटात बाहेर काढण्यात आले. गोपाळ राठोड (वय 23) आणि विष्णू ढोक (वय 24) अशी मृत पावलेल्या तरुणांची नावे आहेत.\\.दोघांचेही मृतदेह साधारण दुपारी अडीच वाजता माणगाव उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. रविवारी (ता. 12) दुपारी साडेतीन वाजताच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडल्याची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस प्रशासनासह माणगावचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. संदीपान सानप, तहसीलदार विपिन लोकरे आणि इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली होती. रविवारी संध्याकाळ झाल्यामुळे आणि परिसरात अंधार पसरल्याने बचाव कार्य थांबवावे लागले होते..Andar Maval Tourism: पावसात खुलले ‘मिनी काश्मीर’! आंदर मावळात धबधबे, धुक्याची दुलई; पर्यटकांची प्रचंड गर्दी.त्यानंतर सोमवारी सकाळी पुन्हा एकदा शोध मोहीम हाती घेण्यात आली. या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये स्थानिक ग्रामस्थांनी देखील सहकार्य करत मदत कार्य केले. सह्याद्री वन्य जीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेच्या जवानांनी जीवाची बाजी लावून डोहाच्या तळाशी शोध घेतला आणि अवघ्या पंधरा मिनिटात दोन्ही मृतदेह बाहेर काढले. त्यानंतर अवघड वाट काढत हे मृतदेह खाली आणण्यात आले. असे जीवरक्षक सागर दहिंबेकर यांनी सांगितले. यावेळी पोलीस निरीक्षक संजय बांगर तसेच इतर पोलीस अधिकारी व पोलीस देखील सोबत होते..कमर्शियल LPG मध्ये मोठा बदल! आता १० किलोचे सिलेंडर मिळणार; व्यावसायिकांची अडचण दूर होणार.धबधबा परिसरात प्रशासनाने १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीसाठी कलम १६३ अन्वये पर्यटन बंदी लागू केली आहे. मात्र, सोशल मीडियावरील खोट्या अफवांना बळी पडून आणि बंदी आदेश डावलून काही पर्यटक येथे येत असल्याने अशा दुर्घटना घडत आहेत. मृतदेह सापडल्यानंतर पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असून, अशा धोकादायक आणि प्रतिबंधित ठिकाणी पर्यटकांनी जाऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाने पुन्हा एकदा केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.