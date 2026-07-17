Devotional Food Service: आषाढी वारीत गायकवाड कुटुंबीयांचा अन्नदान उपक्रम; सलग पाच वर्षे वारकऱ्यांची आपुलकीने सेवा

पाली : आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने भक्ती आणि सेवेचा सुरेख संगम पाहायला मिळाला आहे. पनवेल शिवकर येथील रहिवासी प्रसाद लक्ष्मण गायकवाड यांनी आपल्या दिवंगत आईच्या स्मरणार्थ वारीसाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी शुक्रवारी (ता. 17) विशेष भोजनाचे आयोजन केले होते. सामाजिक बांधीलकी आणि वारकऱ्यांची सेवा या भावनेतून त्यांनी ही भोजन व्यवस्था केली. विशेष म्हणजे, प्रसाद गायकवाड हे गेल्या ५ वर्षांपासून हा कौतुकास्पद उपक्रम न चुकता आणि अत्यंत श्रद्धेने राबवत आहेत..वारीच्या प्रवासादरम्यान वारकऱ्यांचा मुक्काम फलटण येथे असतो. याच मुक्कामाच्या ठिकाणी प्रसाद गायकवाड यांच्या वतीने सर्व वारकऱ्यांसाठी भोजन व्यवस्था म्हणजेच अन्नदान करण्यात आले. केवळ अन्नदान करून ते थांबले नाहीत, तर प्रसाद गायकवाड आणि त्यांच्या पत्नी अर्चना गायकवाड यांनी स्वतः उपस्थित राहून वारकऱ्यांना अत्यंत आपुलकीने जेवण वाढले. गायकवाड कुटुंबियांनी आवर्जून प्रत्येक वारकऱ्याशी वैयक्तिक संवाद साधत त्यांच्या प्रवासाची आणि आरोग्याची विचारपूस केली. भोजन सुखरूप पार पडल्यानंतर सर्वांचा आपुलकीने निरोप घेण्यात आला. वारीमध्ये वारकऱ्यांची सेवा करणे म्हणजेच प्रत्यक्ष पांडुरंगाची सेवा करण्यासारखे आहे. आमच्या आईच्या स्मरणार्थ गेली ५ वर्षे आम्ही हा उपक्रम करत आहोत आणि वारकऱ्यांचे समाधान व त्यांचे आशीर्वाद हेच आमचे खरे समाधान आहे. असे प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले..कृतज्ञता आणि आशीर्वादगायकवाड कुटुंबियांच्या या आदरातिथ्याने आणि निस्सीम सेवेने वारकरी भारावून गेले. उपस्थित वारकऱ्यांनी प्रसाद गायकवाड आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे मनःपूर्वक आभार मानले. एवढेच नव्हे तर वारकऱ्यांच्या वतीने गायकवाड कुटुंबियांचा विशेष सत्कार करण्यात आला आणि त्यांना पुढील वाटचालीसाठी भरभरून आशीर्वाद देण्यात आले. भक्ती, सेवा आणि सामाजिक बांधीलकीचा हा त्रिवेणी संगम पाहून जिल्ह्यातून गायकवाड कुटुंबियांचे विशेष कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.