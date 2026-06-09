Rights Victory: उपोषणाच्या इशाऱ्याने प्रशासन नमले; रासळ ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांना अखेर हक्काचा ५% निधी वितरित

पाली : सुधागड तालुक्यातील रासळ ग्रामपंचायत हद्दीतील दिव्यांग बांधवांच्या तीव्र संघर्षानंतर अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. हक्काच्या ५% निधीसाठी मंगळवारी (ता. 9) पुकारण्यात येणारे सामूहिक उपोषण प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर स्थगित झाले होते. या घडामोडींनंतर तत्परता दाखवत मंगळवारी (ता. 9) रासळ ग्रामपंचायतीतर्फे सर्व दिव्यांग नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या निधीचे थेट बँक खात्यात तर दोघांना चेक देऊन वाटप करण्यात आले आहे..निधी मिळाल्याने दिव्यांग नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. रासळ ग्रामपंचायत हद्दीतील २३ दिव्यांग रहिवाशांनी सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील निधी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व बिले मार्च २०२६ मध्येच जमा केली होती. मात्र, अडीच-तीन महिने उलटूनही निधी न मिळाल्याने संतप्त दिव्यांगांनी थेट कोकण आयुक्तांपर्यंत धाव घेत मंगळवारी (ता. 9) पासून ग्रामपंचायत कार्यालयातच उपोषणाचा इशारा दिला होता..या इशाऱ्याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली. सोमवार (ता. ८) रोजी प्रशासनाने दिव्यांग प्रतिनिधींना निधी देण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते, ज्याची पूर्तता मंगळवारी (ता. 9) प्रत्यक्ष निधी वर्ग करून करण्यात आली. यामुळे दिव्यांगांवर उपोषणाला बसण्याची आलेली वेळ टळली असून, संपूर्ण सुधागड तालुक्यातून या यशस्वी लढ्याचे कौतुक होत आहे..आम्ही हक्काच्या निधीसाठी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आणि आम्हा सर्व दिव्यांग नागरिकांना आमचा हक्काचा निधी मिळाला आहे. हा आमच्या एकजुटीचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया दिव्यांग संघटना प्रतिनिधी वैष्णवी देसाई यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.