Sindhudurg Monsoon Prep: दोडामार्गात पावसाळ्यापूर्व आपत्ती व्यवस्थापन बैठकच नाही; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दीपक गवस यांची तीव्र नाराजी

दोडामार्ग : पावसाळापूर्व आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्त्वपूर्ण बैठक यावर्षी अद्याप घेण्यात आली नसल्याने पावसाळ्याच्या तोंडावरच निर्माण झालेली आपत्तीची समस्या दूर करण्यास प्रशासन असमर्थ ठरत असल्याची खंत जिल्हा परिषद सदस्य तथा भाजप तालुकाध्यक्ष दीपक गवस यांनी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिशे त्यांच्याकडे व्यक्त केली. आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तालुका वासियांनी कुणाकडे संपर्क साधावा याची साधी माहिती प्रसारित केली नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताच जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी तहसीलदार राहुल गुरव यांना तत्काळ आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठक घेण्याचा आदेश दिला..जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सोमवारी दोडामार्ग तालुक्याला भेट दिली. गेले तीन दिवस दोडामार्ग तालुका अंधारात असल्याने तालुका वासियांनी आंदोलन चिले होते. या सर्व आंदोलन करत्यांसोबत जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी संवाद साधला. तहसील कार्यालयात याबाबत जिल्हाधिकारी, नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली. बैठकीदरम्यान विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तालुका आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठक झाली नसल्याच्या मुद्द्यावरून उपस्थित आणि प्रशासनावर रोष दाखवला. जिल्हा परिषद सदस्य दीपक गवस यांनी या प्रश्नावरून जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेदर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर, पंचायत समितीचे उपसभापती तथा शिंदे शिवसेनेचे दोडामार्ग तालुकाप्रमुख गणेशप्रसाद गवस यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवरच बोट ठेवले. मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर झाडे पडणे, वाहतूक विस्कळीत होणे किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास नागरिकांनी नेमके कोणाशी संपर्क साधायचा? प्रशासनाने याबाबत व्यवस्था केलेली नाही असा सवाल उपस्थित केला. आपत्तीच्या काळात त्वरित प्रतिसाद मिळावा यासाठी संपर्क यंत्रणा सक्षम आणि अद्ययावत असणे आवश्यक असल्याचे श्री. गवस यांनी सांगितले. .यावेळी गणेशप्रसाद गवस यांनीही महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. नूतनीकरण होत असलेल्या दोडामार्ग- वीजघर रस्त्यालगत अनेक झाडे धोकादायक अवस्थेत असून ती तातडीने हटविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून देत दुर्घटना टाळण्यासाठी संबंधित विभागाने विलंब न करता कारवाई करावी अशी मागणी केली. यावर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी तहसीलदार राहुल गुरव यांना सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या सूचना तातडीने देण्याचे आदेश दिला. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मदत मिळण्यासाठी संपर्क व्यवस्था प्रभावी करण्यावर भर देण्यास सांगितले. दरम्यान, पोलीस आणि प्रशासनाने दोडामार्ग तालुक्याला अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयातही आवश्यक ती पूर्वतयारी दिसून येत नाही. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींमध्ये प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज आहे, असा आरोप दीपक गवस यांनी केला. यावेळी कसई दोडामार्ग नगरपंचायत नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, सरपंच सेवा संघ जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस, सरपंच पराग गावकर, संतोष शेट्ये, अनिल शेटकर, राजेंद्र गवस, आकांक्षा शेटकर, विशाल तळवडेकर, संतोष मोर्ये तसेच अन्य सोडवा तालुका असे उपस्थित होते. दोडामार्ग तालुक्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तयारीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर प्रशासनाकडून कितपत प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते? याकडे तालुकावासियांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.