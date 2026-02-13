Sindhudurg ZP : दोडामार्गात मतदारांचा कौल बदलाचा; दिग्गजांना मावळतीचा सूर्य, नवख्या चेहऱ्यांचा राजकीय सूर्योदय!

संदेश देसाईदोडामार्ग : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीने तालुक्यातील राजकीय समीकरणे अक्षरशः बदलून टाकली. अनेक वर्षे सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या दिग्गज नेत्यांसाठी हा निकाल मावळतीचा सूर्य ठरला, तर नवख्या चेहऱ्यांचा राजकीय पटलावर उदय झाला. मतदारांचा हा कौल तालुक्याच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा ठरण्याची शक्यता आहे..तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक ही केवळ सत्तेची लढाई नव्हती, तर प्रतिष्ठा, वर्चस्व आणि भविष्याचा मार्ग ठरवणारी निर्णायक लढत होती. गेली अनेक वर्षे काही मोजक्याच नेत्यांच्या भोवती फिरणारे राजकारण यावेळी मतदारांनी धुडकावून लावले..Latest Marathi News Live Update : पुण्यात तीन हजार वाहनचालकांचे परवाने रद्द.स्थानिक प्रश्नांवर ठोस भूमिका न घेणे, कार्यकर्त्यांपासून वाढलेले अंतर आणि अंतर्गत गटबाजी यामुळे दिग्गजांबद्दल नाराजी वाढत गेली होती. त्याचा परिपाक मतदानपेटीतून स्पष्ट दिसून आला. या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चेत राहिला, तो म्हणजे नव्या चेहऱ्यांचा अनपेक्षित उदय. .सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून आपली ओळख निर्माण केलेल्या तरुणांनी पारंपरिक राजकीय चौकटीला आव्हान दिले. त्यांनी प्रचारात व्यक्तिकेंद्री टीकेऐवजी स्थानिक प्रश्न, रोजगार, शेती, पाणीपुरवठा, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य या मुद्द्यांवर भर दिला..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर, घराघरात संपर्क आणि पारदर्शकतेचे आश्वासन यामुळे मतदारांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत युवक आणि महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. .महिला उमेदवारांनीही ठामपणे निवडणूक लढवून विजय मिळविला. ग्रामपातळीवर काम केलेल्या महिलांना मतदारांनी प्राधान्य दिले. त्यामुळे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले आहे. हा बदल केवळ संख्यात्मक नसून, निर्णय प्रक्रियेत नव्या दृष्टिकोनाची भर घालणारा आहे..दिग्गजांच्या पराभवामागे केवळ मतदारांची नाराजी नव्हे, तर पक्षांतर्गत बंडखोरी आणि छुपे डावपेचही कारणीभूत ठरले. अनेक ठिकाणी अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोर उभे राहिले. कार्यकर्त्यांतील नाराजी वेळेत न सोडविल्याने मतांचे विभाजन झाले. काही ठिकाणी गटबाजी इतकी तीव्र होती की, विरोधकांपेक्षा स्वतःच्या पक्षातील कार्यकर्तेच पराभवाला कारणीभूत ठरले. या अंतर्गत विसंवादाचा मोठा फटका दिग्गजांना बसला..आतापर्यंत अनुभव, परंपरा आणि पक्षनिष्ठा यांवर निवडणुका जिंकल्या जात होत्या, परंतु यावेळी ''आपला नवा उमेदवार'' ही भावना निर्णायक ठरली. युवक वर्ग यांच्यातील असंतोषही या निवडणुकीत प्रकर्षाने जाणवला. निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक मुद्द्यांवर झालेली चर्चा मतदारांना ठोस भूमिका घेण्यासाठी दिलासादायक ठरली. त्यामुळे केवळ राजकीय समीकरणे व सामाजिक बदलाची ही धगधगती आग या निकालातून समोर आली आहे..नवख्या सदस्यांसमोर आता मोठे आव्हान उभे आहे. मतदारांनी बदलाच्या आशेने दिलेला कौल टिकवण्यासाठी पारदर्शक कारभार, निधीचा योग्य वापर आणि स्थानिक प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक ठरेल..सत्तेतील अनुभवाचा अभाव ही त्यांची मर्यादा असली तरी उत्साह, ताजेपणा आणि जनसंपर्क ही त्यांची ताकद ठरणार आहे. प्रशासनाशी समन्वय साधत विकासकामांना गती देणे ही त्यांच्यासाठी पहिली कसोटी असेल. शिवधनुष्य पेलण्याचे नवख्यांसमोर आव्हान.पंचायत समितीवर निवडून आलेले गणेशप्रसाद गवस वगळता अन्य पाच सदस्य व तालुक्यातील जिल्हा परिषदचे तीन सदस्य तालुका व जिल्ह्याच्या राजकीय वातावरणात नवीन आहेत. त्यांच्यासाठी राजकीय डावपेच ओळखणे एवढे सोपे राहिलेले नाही. त्यांची मदार अनुभवी असलेल्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांवरच आहे. त्यांनी उचललेले हे शिवधनुष्य सार्थपणे पेलायची राजकीय ताकद त्यांना देणे तेवढेच गरजेचे आहे..दिग्गज नेत्यांवर आत्मपरीक्षणाची वेळ दिग्गज नेत्यांसाठी हा निकाल आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. जनतेपासून दुरावलेले नेतृत्व, कार्यकर्त्यांतील नाराजी आणि विकासाच्या प्रश्नांवरील दुर्लक्ष यामुळे निर्माण झालेली दरी भरून काढावी लागेल, अन्यथा भविष्यातील निवडणुकांमध्येही त्यांना अशाच परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते. .तालुक्यातील ही निवडणूक केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित नसून, ग्रामीण राजकारणातील बदलत्या प्रवाहाचे प्रतीक आहे. सामाजिक माध्यमांचा वाढता प्रभाव, तरुण पिढीचा सहभाग आणि स्थानिक प्रश्नांवरील जागरूकता यामुळे राजकारण अधिक उत्तरदायी होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते..बंडखोरी निष्क्रियतालुक्यात काही कार्यकर्ते असे आहेत की, ज्यांनी आपल्या राजकीय जीवनात पक्षनिष्ठा केव्हाच ढळू दिली नाही. पक्ष निष्ठेवर त्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द घडविली. स्थानिक पातळीपासून ते जिल्ह्याच्या उच्च पदांपर्यंत मजल मारत राजकीय अस्तित्वाला उभारी दिली. यावेळी पक्षाने घेतलेल्या निर्णयावर मात्र त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत बंडखोरीचे द्योतक हाती घेतले. .पक्ष आदेश बाजूला सारून त्यांनी अपक्ष लढण्यावर भर दिला, तर काहींनी अपक्ष उमेदवार उभे करून त्यांना खुला पाठिंबा देत युती धर्माला तिलांजली दिली. भाजप कार्यकर्त्यांकडून जिल्हा परिषदसाठी दोन व पंचायत समितीसाठी तीन अशा पाच जागी बंडखोरीचा नारळ फोडला; मात्र पक्षसंघटनेने या पाचही जागी उभ्या राहिलेल्या अपक्ष उमेदवारांना धोबीपछाड करीत बंडखोरी निष्क्रिय ठरवली..हक्काचा मतदारनुकत्याच पार पडलेल्या या निवडणुकीने अनेक खुलासे उघड केले आहेत. माटणे मतदारसंघातून एक वेळा पंचायत समिती व दोन वेळा जिल्हा परिषद असे तीनवेळा राजेंद्र म्हापसेकर निवडून आले होते. मात्र, यावेळी त्यांना पराभव पत्करावा लागला..त्यांच्या पदरी हार आली असली तरी संघटनेच्या प्रवाहाविरुद्ध निवडणूक लढवून त्यांनी २०९१ एवढी घेतलेली मते हा आकडा काही साधा नाही. युती संघटनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या विरोधात एकवटून जोर लावला. त्यांना हाणून पडण्यासाठी चक्रव्यूह रचले, एवढा खटाटोप करून देखील म्हापसेकर यांनी स्वतःच्या सामर्थ्यावर दोन हजार मतांचा आकडा पार केला, याकडे पक्षाला दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही.. 