Mahad Flood Rescue: महाडमध्ये थरार! काळ नदीच्या बेटावर अडकलेल्या दोन तरुणांची NDRFकडून सुखरूप सुटका; रात्रीच्या अंधारात जीवाची बाजी

-सुनील पाटकर महाड: महाड तालुक्यातील आकले गावाजवळ काळ नदीच्या पात्रातील बेटावर मुसळधार पावसामुळे अडकलेल्या दोन तरुणांची एनडीआरएफ, महाड एमआयडीसी पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि अग्निशमन दलाच्या संयुक्त बचाव मोहिमेद्वारे थरारक सुटका करण्यात आली. रात्रीच्या अंधारात आणि वेगवान प्रवाहात जीवाची पर्वा न करता राबविण्यात आलेल्या या धाडसी मोहिमेमुळे संभाव्य दुर्घटना टळली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदिल शकील खान (वय २७, रा. मधले आंबवडे, बिरवाडी)आणि नशीमुल्ला यतिमुल्ला खान (वय ३२, रा. टेमघर, मूळ उत्तर प्रदेश) हे बुधवारी सायंकाळी आकले गावाजवळील काळ नदीच्या पात्रातील बेटावर फिरण्यासाठी गेले होते. त्याचवेळी परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू झाल्याने नदीच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढली. काही क्षणांतच बेट चारही बाजूंनी पाण्याने वेढले गेले आणि दोघेही तेथे अडकून पडले..घटनेची माहिती मिळताच महाड एमआयडीसी पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एनडीआरएफ, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि एमआयडीसी अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले.रात्रीच्या अंधारात आणि वेगवान प्रवाहात बचावकार्य करणे मोठे आव्हान असतानाही बचाव पथकाने अत्याधुनिक साधनसामग्री व बोटींच्या सहाय्याने नियोजनबद्ध मोहीम राबवली. अखेर दोन्ही तरुणांपर्यंत पोहोचून त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. या बचाव मोहिमेत एनडीआरएफचे इन्स्पेक्टर सुशांत सेठी यांच्या नेतृत्वाखाली एस. एन. त्रिपाठी, अमोल धीवर, विनोद पवार, शरद कदम इ. जवानांनी सहभाग घेतला..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहनसध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नद्या, ओढे आणि धबधबे धोकादायक बनले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी नदीपात्रातील बेटांवर जाणे, पाण्याजवळ सेल्फी काढणे किंवा पुराच्या पाण्यात उतरणे टाळावे. तसेच हवामान विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.